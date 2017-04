Alleanza Italia-Usa sul Mediterraneo: Gentiloni vola da Trump

WASHINGTON, 20 APRILE - Domani, alle 21.00 dell'ora italiana, il presidente del consiglio Paolo Gentiloni sarà accolto all'interno della Casa Bianca per affrontare il primo confronto con il presidente americano Donald Trump.

Durante il think tank di destra Center for Strategic and Internationale Studies, il presidente del consiglio italiano si ritroverà ad affrontare il tema dei rapporti transatlantici che pone al centro soprattutto l'argomento riguardate il Mare Nostrum, tratto di mare dove si scaricano le tensioni dei teatri di crisi, dall'Iraq all'Afghanistan, dalla Siria alla Libia.

Gentiloni nel suo intervento sottolineerà la convinzione che nell’area del Mediterraneo l'alleanza tra Italia e Usa "non solo è un'opportunità ma un dovere politico" per "contenere i conflitti e gestire al meglio le crisi". Se il Mar Mediterraneo si ritrova in un’area strategica per la stabilità globale, per il premier Gentiloni serve “una sorta di nuova Pace di Westfalia o di accordi di Helsinki del 1973", affermazione che ricorda la notizia riguardante il premio Unesco per la pace per il sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini, la quale, come scritto dal premier su un post su Twitter, "è impegnata dalla parte giusta", ponendo in evidenza il nostro impegno militare italiano e capacità di dialogo tra i Paesi arabi, il Nord Africa e la Russia.

Inoltre è prevista per domani la partenza del Presidente del Consiglio per Ottawa, in cui Gentiloni avrà un colloquio con il Primo ministro del Canada Justin Trudeau.

Alessia Terzo

Immagine da biografieonline.it