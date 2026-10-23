Allegri carica il Napoli in vista della Roma: sfida decisiva per il campionato

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Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha presentato in conferenza stampa la sfida di campionato contro la Roma, in programma domani allo stadio Olimpico. Il tecnico toscano ha sottolineato l'importanza del match, sia per la caratura dell'avversario sia per la necessità di riprendere la corsa dopo la sconfitta di Venezia.

Le insidie della Roma di Gasperini

«Quella di domani è una partita importante innanzitutto perché è sempre un Napoli-Roma e poi perché sfidiamo un'avversaria che sta facendo molto bene dall'anno scorso, quando è riuscita a qualificarsi in Champions, e anche quest'anno in cui è a ridosso del primo posto», ha dichiarato Allegri. L'allenatore ha poi elogiato il lavoro di Gian Piero Gasperini: «Sta facendo veramente un ottimo lavoro. Ha una squadra che è piena di entusiasmo e di buona tecnica per cui domani sarà una partita complicata e difficile».

La necessità di tornare a vincere

Allegri non nasconde le difficoltà del momento: «È una partita importante perché noi purtroppo, dopo tre partite in cui avevamo fatto due vittorie un pareggio, siamo scivolati a Venezia. E quindi domani sarebbe bello riprendere anche il cammino in campionato». Il tecnico azzurro si riferisce al ko rimediato al Penzo, che ha interrotto la serie utile dei partenopei. La sfida contro i giallorossi rappresenta dunque un banco di prova fondamentale per le ambizioni del Napoli.

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Un confronto di alta classifica

La partita mette di fronte due squadre in forma: da un lato il Napoli, reduce da un periodo altalenante ma determinato a riscattarsi; dall'altro la Roma di Gasperini, che anche in questa stagione sta lottando ai vertici della Serie A. I tifosi si aspettano una gara combattuta, con entrambe le compagini pronte a dare il massimo per conquistare punti pesanti in chiave classifica.