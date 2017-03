Allerta Meteo: Centro-Sud, nubifragi e neve

Una bassa pressione attraversa l'Italia seminando temporali e locali nubifragi Entriamo nella previsione per i giorni 7-8 Marzo, una bassa pressione attraverserà l'Italia da Nord verso Sud, concentrando le precipitazioni soprattutto al Centro-Sud.

SITUAZIONE - Nel corso del 7 marzo una bassa pressione dal Nord si porterà velocemente verso il Sud Italia, nel frattempo l'alta pressione delle Azzorre si rinforza al Settentrione, sulle regioni tirreniche e in Sardegna.



EVOLUZIONE DEL TEMPO - Dal 7 all'8 marzo è atteso un importante peggioramento al Centro-Sud. Piogge e locali temporali inizialmente anche in Emilia Romagna, (Lunedì 6 sera anche al Nordest), poi diffusi su tutto il Centro, il Sud e le due isole maggiori.

Mercoledì 8 marzo il maltempo si porta al Sud, segnatamente su Calabria e Sicilia, inizialmente ancora su Lucania e Puglia.



PRECIPITAZIONI - Le piogge risulteranno forti su Ascolano, Abruzzo, Molise, Messinese, Palermitano, Crotonese, ma anche lungo le coste tirreniche di Calabria e Campania.



I VENTI - A rotazione ciclonica attorno al minimo di bassa pressione, di burrasca sul Tirreno con mare molto agitato, di Bora e poi Tramontana sul medio e alto Adriatico, iniziale Libeccio sullo Ionio.



NEVE - Copiosa in Appennino sopra i 1000/1200 metri di quota.



TEMPERATURE - In lento aumento al Nord e in diminuzione al Sud e Adriatiche centrali.ù

