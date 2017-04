Allerta Meteo, con temporali e locali grandinate. Ecco il dettaglio - Nord, Centro, Sud e Isole.

Incursione di aria più fresca dai quadranti nordorientali

Martedì 11 aprile, l'infiltrazione di aria fresca in quota innescherà qualche temporale sui settori di Nordest e Appennino centro-meridionale. Vediamo quali saranno le zone a più alto rischio.

SITUAZIONE - Nel corso di martedì 11 l'alta pressione indietreggerà verso occidente, favorendo l'ingresso di aria più fresca dalla porta della Bora.

MIX ESPLOSIVO - L'aria si mescolerà a quella calda preesistente: in questo modo si creeranno le condizioni ideali per la formazione di temporali.



TEMPORALI IMPROVVISI - Nord: Il tempo peggiora nel corso di martedì 11, specie dal pomeriggio/sera con temporali forti che dalle Alpi e Prealpi del Triveneto scenderanno fin verso la pianura veneta e dell'Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia. In Veneto: temporali su Bellunese, Vicentino, Veronese, Trevigiano e Nord Padovano, meno occasioni ma pur sempre possibili su Rodigino e Padovano meridionale.



In Emilia Romagna, temporali a macchia di leopardo possibili su molte province. In nottata veloci temporali, ma localmente forti potranno interessare la pianura lombarda e anche il Cuneese e Torinese. Friuli Venezia Giulia: tempo più perturbato dal pomeriggio/sera con temporali più frequenti.



Centro-Sud: temporali pomeridiani sparsi sull'Appennino abruzzese, molisano, campano e anche sulle Marche settentrionali.

(notizia segnalata da iLMeteo)