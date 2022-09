Allerta Meteo della Protezione Civile in atto temporali Ecco il dettaglio

Un ostinato vortice di bassa pressione collocato ormai sull'area ionica e in movimento verso le coste della Grecia, continuerà nelle prossime ore a condizionare negativamente il meteo su alcuni angoli del Paese. Ci attendiamo dunque gli ultimi temporali, probabilmente anche i più forti accompagnati da locali ed improvvise grandinate.

Vediamo quali saranno le regioni in pericolo.

Nella prima parte del mattino sotto nubi, rovesci e temporali saranno soprattutto l'Abruzzo, il Molise, il nord della Puglia, la Campania e a scendere molti tratti della Calabria fino al Nordest della Sicilia.

Col passare delle ore la fase di maltempo si andrà a concentrare sui comparti centro-meridionali pugliesi, sulla Basilicata, su gran parte dell'area calabrese e su molti settori nord Siciliani. Migliora invece la situazione su Campania, Abruzzo e Molise mentre il tempo si manterrà stabile sul resto del Paese.

La forte instabilità presente al Sud comincerà invece ad attenuarsi soprattutto tra il tardo pomeriggio e la sera quando rovesci temporaleschi e qualche locale grandinata potranno insistere solo sulla Calabria specie a ridosso dei rilievi.

ALLERTA GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vi segnaliamo inoltre che sulla base dei fenomeni in atto e delle previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ALLERTA GIALLA per la giornata di Giovedì 21 Maggio sulle regioni di Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale. Per ulteriori dettagli è disponibile il bollettino di criticità nazionale e di allerta meteo consultabile direttamente all'interno del sito della Protezione Civile.