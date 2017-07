Allerta Meteo: Ecco Lucifero, Previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Arriva Lucifero, dal 31 Luglio Super-ondata di CALDO sull'Italia. Caronte cederà lo scettro del caldo all'infernale Lucifero

"Dalla padella alla brace" dice un famoso detto... è quello che sembra prospettarsi, a livello meteorologico, per l'Italia a partire da Lunedì 31 Luglio e soprattutto dal 1° Agosto. Se l'anticiclone africano Caronte ha portato a metà Luglio, caldo intenso e punte di 40° diffusi al Sud, oltre alle tristi conseguenze di incendi e siccità, questa ancora in atto, ora sarà Lucifero, temibile alta pressione africana che infuocherà l'Italia. I 40/41° si potrebbero toccare anche al Centro e al Nord.

- Dopo il ritorno dell'alta pressione Caronte che riporterà il sole su gran parte dell'Italia, temperature un po' più miti, ma in graduale aumento, ecco che da Lunedì 31 Luglio l'anticiclone africano Lucifero prenderà il posto di Caronte.Se già nel corso del weekend le temperature inizieranno ad aumentare grazie a Caronte, con Lucifero queste schizzeranno ancora più in alto. La bolla calda africana che sarà diretta proprio verso l'Italia, riuscirà a portare le temperature massime fino a 41/42° al Centro e al Nord, poi il caldo infernale si porterà anche al Sud. Roma potrebbe sfiorare i 41°, come Firenze e molte città del Centro. Bologna proverà a superare i 41°, come Rovigo, Ferrara e molte località della Pianura Padana centro-orientale. La Sardegna sarà la regione più colpita con punte di 45/46° nelle zone più interne.Con Lucifero il tempo si presenterà ampiamente soleggiato, molto caldo, afoso e le precipitazioni sembrano esser relegate soltanto ai settori alpini, e sotto forma di temporali pomeridiani. In queste condizioni la siccità si aggraverà ulteriormente su tutte le regioni.(Notizia segnalata da: iLMeteo)