Allerta Meteo: forte maltempo, arriva Circe. Previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Maltempo | dal 28 Giugno Ciclone Circe sull'Italia, forte maltempo. Graduale e inesorabile deterioramento della struttura anticiclonica, Circe irrompe sul Paese

Tutti si chiedono quando questo caldo e afa avrà una fine. Ebbene, con questo articolo cercheremo di fare un'ipotesi sulla possibile sconfitta dell'anticiclone africano Caronte. Dato che i principali modelli di previsione vedono questa possibilità, la nostra ipotesi sarà quasi una certezza. Sarà il ciclone Circe a compiere la magia di far scomparire Caronte. Vediamo come e con che tempistiche.

Con l'inizio dell'ultima settimana di Giugno l'anticiclone africano Caronte inizierà a subire attacchi dai comparti atlantici, che andranno a ledere la sua struttura sulle regioni settentrionali. Dal 28 Giugno Caronte subirà un ulteriore e più incisivo attacco da parte del ciclone Circe, che dalla Francia raggiungerà l'Italia, ponendo fine al dominio anticiclonico.Temporali violenti in arrivo già Lunedì 26, ma il tempo subirà un'ulteriore e forte peggioramento nel corso di Mercoledì 28. I venti di Libeccio, anche intensi porteranno precipitazioni sotto forma di forti temporali sull'arco alpino, prealpino, sulla Toscana settentrionale, Liguria di Levante, a carattere sparso, ma violento, sulla Pianura Padana. Nei giorni successivi i temporali si porteranno sul resto del Centro e in minime parte anche su alcune zone del Sud.I temporali e le precipitazioni potranno assumere carattere di nubifragio, grandine, e locali trombe d'aria (o tornado). Prestare attenzione quindi.In decisa diminuzione con valori che torneranno in media con il periodo o addirittura leggermente sotto la media.(notizia segnalata da iLMeteo)