Allerta Meteo: intensa perturbazione atlantica, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Una perturbazione atlantica si fa strada verso l'Italia, tantissima pioggia in arrivo

Tempo in deciso peggioramento nel corso del primo fine settimana di Novembre: piogge, temporali, venti forti interesseranno a più riprese l'Italia.

SITUAZIONE - E' attesa una progressiva svolta nella circolazione atmosferica per l'arrivo di un'intensa perturbazione atlantica, che riuscirà a scalfire il possente anticiclone che da settimane interessa il Belpaese



SABATO 4 - Cielo che si copre progressivamente su tutto il Nord con l'arrivo di piovaschi sparsi e localizzati. Piogge più organizzate dalla sera e a partire dal Nordovest, in intensificazione nel corso delle prime ore di Domenica.



DOMENICA 5, PIOGGE INTENSE - Esteso peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali, su Toscana e poi su Umbria e Lazio con precipitazioni via via più diffuse. Piogge sulla Sardegna occidentale.

LIGURIA, ATTENZIONE - Precipitazioni abbondanti si potranno avere soprattutto sulla Liguria, ma anche sui settori alpini, prealpini, Toscana e Lazio.

Più asciutte le regioni centrali adriatiche, l'Emilia Romagna orientale e localmente il basso Veneto. Soleggiato il Sud.

VENTI E MARI- Soffierà lo Scirocco su gran parte dei bacini, sostenuto sull'Adriatico e Tirreno. Forte Libeccio sul mar Ligure e Toscano, moto ondoso in aumento ovunque.

I forti venti di Scirocco contribuiranno a favorire l'aumento della marea a Venezia, specie tra Domenica e Lunedì.

