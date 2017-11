Allerta Meteo: Nubifragi in arrivo, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Grave maltempo in arrivo sulle regioni tirreniche. Dopo che l'Italia è stata investita da venti freddi settentrionali che di fatto l'hanno fatta piombare in pieno Inverno, ora è il turno delle perturbazioni atlantiche che mieteranno piogge e nevicate su molte regioni. La prima di queste arriverà Mercoledì 29.

SITUAZIONE - Una bassa pressione si colloca sul mar Ligure pronta a scivolare verso il Tirreno centro-meridionale.



MERCOLED Π29 NOVEMBRE - Venti di Libeccio, poi di Ponente e poi di Ostro portano molte nubi e precipitazioni diffuse su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.

Piogge moderate o localmente forti su queste regioni dove nevicherà sopra i 1300/1500 metri.

Attesi nubifragi sul Lazio, specie su romano, latinense e frusinate.



Piogge deboli su Triveneto ed Emilia centro-orientale, con neve sopra i 5/600 metri sul Triveneto.

In serata peggiorerà anche in Campania, con nubifragi attesi in nottata e prime ore di Giovedì 30.



GIOVEDΠ30 - Il maltempo si concentra al Sud, specie dal pomeriggio/sera quando forti piogge raggiungeranno le coste tirreniche di Calabria e Sicilia con nubifragi previsti su Palermitano e Messinese.

Cielo ancora coperto al Nordest. Qualche piovasco sulle regioni adriatiche.

Al mattino piogge ancora su Campania, Puglia e Lucania, ma migliora.



TEMPERATURE - I venti più miti dei quadranti sudoccidentali faranno salire i valori sulle regioni centrali, sia notturni che diurni.

