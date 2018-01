Allerta Meteo: Perturbazione Atlantica, torna il maltempo, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Prima Domenica di Gennaio condizionato dal maltempo al Nord; forti venti di Scirocco, mite al SUD

Nella festività dell'Epifania le condizioni meteo sono decisamente peggiorate su tutto il Nord, con pioggia e neve ad insistere su molte zone.

DOMENICA 7 - Al Nord molte nubi con piogge, a tratti intense sui rilievi di Valle d'Aosta e Piemonte, nonché sulla Liguria di ponente.

Nevicate anche copiose sulle Alpi occidentali sopra 1100 metri, a quote più elevate sui settori orientali.

VENTI FORTI - Scirocco con raffiche fino a 80 km/h sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna, mareggiate lungo le coste.

TEMPERATURE - I forti venti meridionali porteranno a un deciso aumento delle temperature, in particolare al Sud: non sarà raro vedere la colonnina di mercurio prossima ai 20 gradi, specie sulla Sicilia. Valori termici in progressivo aumento anche sulle regioni settentrionali.

MALTEMPO NO-STOP - Il vortice ciclonico è destinato a condizionare il tempo al Nord e sulle regioni tirreniche all'inizio della prossima settimana, in particolare nella giornata di Lunedì 8, insistendo poi nella sua azione perturbata nel corso di Martedì 9.

Rischio di locali nubifragi e neve copiosa sulle Alpi oltre i 1000/1200 metri.

Notizia segnalata da (iLMeteo)