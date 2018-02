Allerta Meteo, rischio forte Maltempo, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Il secondo fine settimana di Febbraio vedrà una bassa pressione africana interessare le nostre regioni più meridionali, con possibilità di precipitazioni anche localmente intense.

SITUAZIONE - Venti di Tramontana, Maestrale e di Bora interessano l'Italia. Una bassa pressione Nordafricana si sposta verso la Grecia.

SABATO 10 - Al Nord: cielo parzialmente nuvoloso o localmente coperto. Rare precipitazioni, se non qualcuna sparsa al Nordovest, segnatamente sul cuneese, nevosa a quote collinari.

Al Centro: qualche piovasco pomeridiano possibile sulla Sardegna. Più sole sul resto delle regioni, salvo locali e temporanee coperture.



Al Sud: al mattino instabile con nubi e precipitazioni anche intense su Sicilia centro-orientale, Calabria e Puglia centro-meridionale. Instabile su potentino, materano e salernitano. Più soleggiato altrove.

Nel pomeriggio inizia a migliorare in Sicilia, ancora piogge diffuse su Calabria e Salento, qui con rischio nubifragi.

Nevicate diffuse sull'Appennino sopra i 700/800 metri.

DOMENICA 11 - Le piogge saranno più probabili su palermitano e messinese tirrenici, e sulla Puglia centro-meridionale.

Sul resto d'Italia cielo poco o parzialmente nuvoloso, salvo temporanee coperture, specie in Sardegna dove si potranno verificare dei piovaschi dal pomeriggio.

TEMPERATURE - E' attesa una diminuzione al Sud, soprattutto nei valori massimi. Valori stazionari sul resto delle regioni.



