Allerta Meteo: Sciabolata Artica, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Prima irruzione di aria polare della stagione, Attila sconvolgerà l'Italia

Mancano poche ore e la prima irruzione di aria artica della stagione invaderà l'Italia. Ci riuscirà nella giornata di lunedì 13, ma il tempo comincerà a peggiorare già da Domenica su alcune regioni.

Nel corso di Domenica una bassa pressione di origine scandinava si muoverà velocemente verso l'Europa centrale.Attila, questo il nome del centro depressionario, si adagerà sulle Alpi per poi scavalcarle nelle prime ore di Lunedì.- La mappa tratta dal modello ECMWF, mostra la situazione atmosferica a circa 5500 metri di altezza.Il blu indica l'estrazione fredda dell'aria. Le linee sono le isobare (punti di uguale pressione). Dove la linea forma un cerchio significa che è presente una bassa pressione. Attorno alla bassa pressione i venti e le nubi ruotano in senso antiorario.- Maltempo al Nordest, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, poi su gran parte del Sud. Nubifragi su Riminese, Pesarese, Forlivese, Fiorentino e Aretino montuosi, poi anche su coste tirreniche calabresi.Forti piogge in Sicilia e sull'Emilia Romagna.Più asciutto, almeno temporaneamente su Abruzzo, Molise, Gargano, Marche meridionali e relativi settori appenninici.Sole in Piemonte, Liguria, Sardegna settentrionale.- Nella terza immagine allegata si può notare la traiettoria prevista della bassa pressione invernale. Rapidamente essa dai settori settentrionali scivolerà verso lo Ionio.- Sopra i 3/400 metri al Nordest e Toscana, fino in valle sulle Alpi e Prealpi; sopra i 1000 metri sull'Appennino centrale, a quote via via superiori man mano che si scende verso il Sud. A 950 metri in Sardegna.- Venti fortissimi, con raffiche fino a 100 km/h. Bora al Nordest, Maestrale su Ligure e Tirreno, Ponente su basso Tirreno, Libeccio su basso Adriatico e Ionio.- Calo termico di 4/6 gradi al Centro-Nord, poi anche al Sud.Valori massimi sotto i 13° al Nord, non più alti di 15° al Centro, fino a 19° al Sud. Risveglio di Martedì quasi sottozero sulle pianure del Nord.Notizia segnalata da (iLMeteo)