Allerta Meteo: Storm-Line, temporali e grandinate, previsioni su Nord, Centro, Sud, e Isole

Una linea temporalesca colpirà molte regioni italiane portando un generale calo termico

Notare l'ingresso di aria fresca di Bora sull'Italia. Ci stiamo domandando un po' tutti, o almeno quelli che masticano un po' di meteorologia, se nei giorni dopo Ferragosto, indicativamente dal 19 del mese, possa arrivare un cambio di circolazione. Ebbene, i due modelli internazionali di previsione, ossia quello americano Gfs e quello del centro europeo Ecmwf, sembrano concordi nel confermare questa tendenza. Andiamo ad analizzarla.

- In questo periodo una bassa pressione centrata sul Regno Unito tenterà di scendere di latitudine. Questa manovra farà retrocedere il campo anticiclonico presente sull'Italia, a sua volta queste due manovre favoriranno l'arrivo di aria più fresca dai quadranti nordorientali che scorrerebbe lungo i bordi meridionali del centro depressionario e quelli nordorientali dell'alta pressione.- Il tempo peggiora nel corso di Sabato 19 dalle Alpi e Prealpi verso il Nordest con rovesci, temporali e locali grandinate. Nella giornata di Domenica 20 i temporali si portano verso le regioni adriatiche centro-meridionali, l'Appennino tutto e anche il Lazio, compresa Roma per poi scendere verso il Sud. Si attendono grandinate e possibili locali trombe d'aria, per cui prestare attenzione.- L'aria in arrivo sarà molto fresca quindi le temperature caleranno, rispetto ai giorni precedenti al periodo, anche di 7/8 gradi.(Notizia segnalata da: iLMeteo)