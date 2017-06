Allerta Meteo: Summer Storm attacca Scipione, previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Perturbazione atlantica in arrivo sull'Italia, il domino di Scipione sarà spezzatoCon questo articolo analizzeremo la situazione meteorologica prevista sull'Italia dal 5 Giugno, quando l'anticiclone Scipione verrà spazzato via da una forte perturbazione atlantica.

SITUAZIONE - Se fino al 3 Giugno il caldo e il bel tempo prevalente di Scipione domineranno l'Italia, ecco che un suo primo cedimento strutturale è atteso già da Domenica 4 Giugno con i temporali che si faranno strada al Nord. Da Lunedì 5 le correnti atlantiche si faranno via via più intense e riusciranno a creare una bassa pressione al Nord, foriera di temporali, grandinate e un crollo termico importante: arriva Summer Storm.



ARRIVA SUMMER STORM - Aria calda preesistente e portata dall'anticiclone Scipione si mescolerà all'aria fresca atlantica, creando le condizioni necessarie per lo sviluppo di forti temporali che da Lunedì 5 interesseranno il Centro-Nord e la Sardegna tutta. Martedì il maltempo si sposterà verso oriente interessando il Nordest, le Marche e l'Abruzzo.



FENOMENI VIOLENTI - Attenzione alle precipitazioni. Non sono da escludersi, nubifragi in Pianura Padana, grandinate e anche locali trombe d'aria.



CROLLO DELLE TEMPERATURE - L'aria fresca darà un colpo di grazia anche alle temperature che crolleranno, rispetto a questi giorni, anche di 10°. Valori massimi quindi che si manterranno sotto i 22/24° su molte regioni, riportando il tempo ad un clima primaverile.

(Notizia segnalata da: iLMeteo)