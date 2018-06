Allerta Meteo: Supercella, rischio bomba d\'acqua, ecco i dettagli su Nord, Centro, Sud e Isole

Imminente rischio Supercella, Venezia e Padova in allerta, ma cosa può accadere ?

Una supercella, ovvero una struttura temporalesca di forte intensità sta interessando in questi minuti il Triveneto con grandinate e colpi di vento diretti verso Venezia, Jesolo e la costa, ma anche gran parte del Veneto a partire dalla provincia di Treviso verso Vigonza e Padova Nord le Padova EST e infine Padova centro, e il Friuli Veneiza Giulia fino a Lignano Sabbiadoro, incerto il percorso verso Grado e Trieste.

Stiamo monitorando continuamente la situazione e maggiori dettagli verranno forniti tra pochi minuti. Bisogna prestare particolare attenzione a questo tipo di fenomeni perché può scatenare anche piccoli tornado come già avvenuto in passato.



Ore 17:45: La supercella ha preso origine tra le ore 16 e le ore 17:30 sul trevigiano e pordenonese e dopo essersi diretta verso Venezia, si sta alimentando grazie alle notevoli energie in gioco per via delle alte temperature di questi giorni e sta puntando verso Padova

Notizia segnalata da: (iLMeteo)