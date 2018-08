Allerta Meteo: Forte vento, temporali, grandine, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Frizzante Ferragosto da paura. vento forte, temporali, grandine e fresco, La giornata festiva sarà guastata dal maltempo, ma non su tutta l'Italia

Il tempo è cambiato, ce ne siamo accorti nelle ultime ore con i temporali che hanno interessato le regioni settentrionali, le quali hanno anche beneficiato di un clima molto più fresco, ma attenzione, l'instabilità interesserà molto presto anche il Centro Sud. Vediamo insieme le previsioni aggiornate per la festività di Ferragosto, che si preannuncia già una giornata da paura.



La perturbazione atlantica che ha raggiunto il nostro paese all'inizio di questa settimana non mollerà la presa e condizionerà anche il 15 Agosto, la festa clou della stagione estiva. Definirla una giornata burrascosa non è affatto esagerato: sin dal mattino, infatti, il maltempo picchierà duro sulla Romagna e un po' su tutte le regioni centro-meridionali peninsulari con temporali frequenti e anche con locali grandinate; un po' più salve solamente l'Umbria e la Toscana; sarà coinvolta anche la Capitale, con rovesci che potranno localmente risultare di moderata intensità.



Qualche fenomeno più occasionale potrebbe verificarsi, inoltre, sulle due Isole Maggiori. Sul resto del Nord, invece, sarà un Ferragosto tendenzialmente più asciutto e soleggiato. La giornata inoltre si rivelerà alquanto ventosa: sull'alto Adriatico, infatti, soffierà la Bora, mentre sulla Sardegna e sul Mar Tirreno spireranno forti correnti di Maestrale.





Le temperature infine torneranno ad essere più gradevoli e meno opprimenti anche al Centro-Sud convalori maggiormente in media con il periodo. Sulle regioni settentrionali l'aria sarà frizzante renderà, con temperature alquanto fresche, specie al primo mattino. Insomma ci attende un ferragosto non proprio di stampo estivo, anzi sarà parecchio turbolento, ma a seguire potrebbero subito tornare caldo e stabilità sul nostro Paese.

Notizia segnalata da (iLMeteo)