Allerta Meteo: Weekend - maltempo temporali e neve, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Primo fine settimana di novembre, arrivano le tanto attese piogge. Domenica, neve sulle Alpi

Maltempo in arrivo nel corso del primo weekend di Novembre: piogge, temporali, locali nubifragi. Si tratta del primo vero peggioramento di questo autunno, dopo un lungo periodo siccitoso.

SITUAZIONE - Un'intensa perturbazione atlantica si sta dirigendo verso il Belpaese, dopo aver scalfito il possente anticiclone che da settimane interessa il nostro Paese.

SABATO 4 - Cielo via via coperto su tutto il Nord con l'arrivo di piovaschi sparsi e localizzati. Piogge più organizzate dalla sera e a partire dal Nordovest, in intensificazione nel corso delle prime ore di Domenica, soprattutto sulla Liguria.

DOMENICA 5 - Piogge localmente intense su gran parte del Nord, Sardegna occidentale, Toscana, Umbria e Lazio, qui con locali nubifragi entro la sera.

Nubifragi, su Liguria, settori alpini, prealpini, Lazio meridionale, Grossetano e Viterbese. Più asciutto il versante adriatico centrale, l'Emilia Romagna orientale e il basso Veneto, soleggiato il Sud.

NEVE - Sulle Alpi, nel corso della giornata di Domenica, è atteso il ritorno della neve; dapprima a quote superiori ai 1500 metri, con accumuli importanti intorno ai 2000 metri, a seguire anche a quote più basse, fino a 1000 metri nella giornata di Lunedì.

VENTI - Scirocco su tutti i mari, sostenuto sull'Adriatico e Tirreno; acqua alta a Venezia tra Domenica e Lunedì.

TEMPERATURE - Stazionarie ovunque, in calo al Nord da Domenica sera.

Notizia segnalata da (iLMeteo)