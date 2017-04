Allerta terrorismo: Capitale blindata per le festività di Pasqua

ROMA, 10 APRILE – In vista delle festività di Pasqua, ed a causa recentissimi attentati in Svezia e Egitto, l’allerta terrorismo a Roma è a livelli molti alti.

Saranno impiegate misure di sicurezza che prevedono un rafforzamento dei controlli dei varchi di accesso in centro, sia per auto che per mezzi pesanti adoperati al carico e scarico merci. Ci saranno maggiori controlli anche nelle zone dove si svolgeranno i riti religiosi, come l'area del Colosseo in occasione della via Crucis di venerdì sera, dove è prevista anche la chiusura temporanea della fermata della metropolitana Colosseo. Simili precauzioni saranno attuate in piazza San Pietro durante la messa di domenica.

In questi giorni sarà disposto un Tavolo tecnico in Questura in cui verranno vagliate nel dettaglio le misure di sicurezza per il fine settimana, in previsione dell'arrivo di numerosi turisti. Non è stato tralasciato il controllo di aeroporti e le stazioni.

Una decisione simile è stata vagliata anche al governo israeliano in vista della celebrazione della Pasqua da parte dei cristiani a Gerusalemme, Inoltre, per la prima volta si sovrappone anche la Pasqua ebraica, dall’11 al 18 aprile.

Il portavoce della polizia israeliana, Micky Rosenfeld, ha riferito che saranno dispiegati sul territorio più di 3500 agenti, i quali si occuperanno della sorveglianza e della perlustrazione dei luoghi considerati sensibili, come la Città Vecchia ed il quartiere cristiano, dove è previsto un numero molto elevato di visitatori. Rosenfeld ha dichiarato: “attueremo misura extra, sebbene non ci siano minacce concrete”

immagine da: roma.corriere.it

Caterina Apicella