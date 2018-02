All\'Instituto Cervantes di Roma: Fotografia, giornalismo e migrazione

ROMA 2 FEBBRAIO - Uno dei fotografi europei più interessanti dell’ultima generazione, Santi Palacios e la giornalista di PiazzaPulita (La7), Francesca Nava sono i protagonisti dell’incontro “Fotografia, giornalismo e migrazione”, in programma giovedì 8 febbraio alla Sala Dalí dell’Instituto Cervantes di Roma (Piazza Navona, 91). L’incontro, ad ingresso gratuito, avrà inizio inizio alle ore 18 e sarà moderato da Senén Florensa Palau, Console Generale di Spagna.

Partendo dal presupposto che i mezzi di comunicazione svolgono un ruolo cruciale nel formare l’opinione pubblica, i due reporter porteranno la loro autorevole esperienza nel campo della comunicazione e del fotogiornalismo, nello specifico riguardo lo spinoso tema delle migrazioni. Innanzitutto, basandosi su dati ufficiali relativi agli sbarchi, alla presenza di immigrati in Europa e portando alcuni esempi concreti relativi alle proprie esperienze in giro per il mondo.