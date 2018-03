Alluvione Livorno: Rossi, 140 opere concluse; ora tocca a Governo

LIVORNO, 14 MARZO - Sono 140 le opere o concluse o in corso per un importo complessivo di 29 milioni di euro nei primi cinque mesi di incarico del Commissario per la ricostruzione post alluvione di Livorno. Parlamento e Governo dovranno stanziare le risorse necessarie a dare ristoro a famiglie e imprese, che hanno denunciato e documentato danni per 50 milioni di euro.

E' quanto ha annunciato il commissario alla ricostruzione post alluvione, Enrico Rossi, nel corso della conferenza stampa che ha tenuto questa mattina nei suoi uffici livornesi. "Sfido chiunque - ha detto con orgoglio il presidente della Regione - a trovare in Italia una tale capacità e velocità di spesa. E' per questo che sono soddisfatto del percorso compiuto fin qui. Al tempo stesso non mi nascondo le difficoltà e ritengo sia arrivato il momento di reclamare dal Parlamento e dal Governo un impegno più adeguato per Livorno. Dei 60 milioni che stiamo gestendo, 40 ce li ha messi la Regione. Non si tratta di scaricare le responsabilità, ma di responsabilizzare Governo e Parlamento verso le esigenze dei cittadini e delle imprese livornesi".

All'inizio della mattinata il commissario Rossi si era recato a Quercianella, alla foce del Chioma, dove è stato ultimato il nuovissimo ponte issabile, capace di alzarsi per 4 metri dalla sua sede, così da lasciare una luce sufficiente a garantire il corretto deflusso delle acque. L'alluvione ha insabbiato l'intero porticciolo e l'impegno del commissario e' stato quello di procedere nei tempi piu' rapidi possibili ad un adeguato dragaggio, così da permettere il riavvio delle attivita' portuali con l'inizio della stagione balneare.

La seconda tappa è stata a Salviano, vicino alla foce del Rio Maggiore, dove entro due mesi è prevista la conclusione dei lavori per la realizzazione di un muro in cemento armato a protezione della sponda destra e del contiguo condominio. Rossi ha quindi annunciato la riapertura al traffico a senso alterno, a partire da domani, della via Papogna, adesso che i lavori per la realizzazione del muro di protezione alto sette metri sul rio Ardenza, sono terminati.

E' stato poi fissato per gli inizi di giugno il termine ultimo per la presentazione dei progetti, così da appaltare gli ultimi lavori, per complessivi ulteriori 30 milioni di euro, ed iniziarli prima della conclusione del suo mandato di commissario prevista per la fine del settembre prossimo. "Il mio obiettivo irrinunciabile - ha concluso Rossi - è di lasciare la mia funzione essendo riuscito a garantire ai livornesi un livello di sicurezza molto maggiore di quello su cui potevano contare prima della tragica alluvione. Solo così potremo dire di aver fatto qualcosa di utile e concreto per Livorno e per i livornesi".

Emanuela Salerno

