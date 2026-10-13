AMA Calabria apre il sipario con l'Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala

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Il primo appuntamento di un nuovo viaggio

Una delle più prestigiose realtà musicali italiane inaugura la nuova stagione di AMA Calabria. Venerdì 23 ottobre, alle ore 21, il Teatro Comunale di Catanzaro ospita il primo appuntamento del cartellone 2026-2027 con il concerto dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, chiamata ad aprire un percorso che accompagnerà il pubblico nei mesi successivi attraverso musica, teatro e grandi interpreti della scena nazionale e internazionale.

Inaugurare il cartellone con una formazione così prestigiosa rappresenta il modo migliore per aprire un nuovo percorso. Con questo appuntamento AMA Calabria conferma la volontà di proporre eventi di grande qualità, capaci di coniugare eccellenza musicale e attenzione alla crescita delle nuove generazioni di interpreti. Il pubblico sarà accompagnato in un itinerario musicale che propone alcune delle pagine più significative del repertorio europeo, affidate all’energia e alla sensibilità di giovani musicisti già affermatisi in importanti contesti internazionali.

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Una stagione che guarda al futuro

«Aprire il nuovo cartellone con l’Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala significa dare un segnale chiaro sulla direzione che intendiamo continuare a seguire», afferma il direttore artistico di AMA Calabria, Francescantonio Pollice. «La qualità artistica resta il punto di riferimento della nostra programmazione. Accogliere a Catanzaro una realtà così prestigiosa significa offrire al pubblico un'esperienza di grande valore culturale e, allo stesso tempo, testimoniare la nostra attenzione verso le nuove generazioni di musicisti che rappresentano il futuro della musica internazionale».

L’eccellenza dell’Orchestra

L’Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala rappresenta uno dei più autorevoli progetti formativi europei composto da giovani musicisti selezionati per talento e preparazione. Un contesto in cui direttori, solisti e professionisti di alto livello hanno la possibilità di confrontarsi vivendo un percorso artistico a stretto contatto con una delle realtà musicali più prestigiose al mondo. Nel corso degli anni l’ensemble si è distinto per maturità interpretativa e qualità esecutiva, affermandosi come una presenza sempre più apprezzata nelle stagioni concertistiche italiane e internazionali.

Due interpreti di assoluto valore

A guidare l’Orchestra sarà il Maestro Marco Angius, figura di riferimento nel panorama musicale italiano, apprezzato per la profondità delle sue letture e per una carriera che lo ha portato a collaborare con importanti istituzioni concertistiche e teatrali.

Accanto a lui il pianista Ruben Micieli, finalista del Concorso Chopin di Varsavia 2025, interprete tra i più interessanti della sua generazione. La sua partecipazione aggiunge ulteriore prestigio a un evento che si annuncia di grande interesse musicale.

I biglietti per il concerto dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala potranno essere acquistati presso il Teatro Comunale di Catanzaro, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191 o contattandoci alla mail [email protected].

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Giuseppe Panella