Amatrice, raggiunta intesa per ricostruire ospedale e istituto alberghiero

AMATRICE, 5 FEBBRAIO 2017 - Comune di Amatrice e Regione Lazio hanno sottoscritto e approvato un protocollo d'intesa che mette nero su bianco le linee guida per la ricostruzione. La nuova vita di Amatrice dopo il terremoto del 24 Agosto ripartirà dal centro storico e, soprattutto, dalla messa in opera delle strutture "indispensabili per assicurare i servizi fondamentali costituzionalmente tutelati alla popolazione".

Due le opere in cima alla lista per il rilancio di Amatrice: l'ospedale "Francesco Grifoni", chiuso dal 24 agosto, e l'istituto alberghiero. Nel documento, Comune e Regione si impegnano ad "individuare l'area del centro di Amatrice quale perimetro di particolare interesse ai fini della ricostruzione", zona che rappresenterà la base per ricreare quel tessuto di comunità distrutto dal sisma.

"E' necessario porre in essere iniziative concrete di carattere ordinario e straordinario, dirette a rimuovere gli ostacoli al ripristino delle normali condizioni di vita - si legge nel protocollo d'intesa - a partire dalla ricostruzione del presidio ospedaliero di Amatrice quale punto di riferimento per l'accesso a servizi pubblici essenziali, connessi al diritto alla salute dell'individuo e della collettività; è altresì imprescindibile garantire la prosecuzione delle attività dell'istituto scolastico professionale alberghiero, quale diritto allo studio e patrimonio formativo per il Comune di Amatrice e per le comunità limitrofe".

La vecchia area del "Grifoni", dichiarato inagibile, sarà destinata alla realizzazione di un parcheggio, forse a pagamento, per "migliorare l'accesso ai servizi presenti ad Amatrice e la viabilità del suo centro cittadino, ottenendone anche un ritorno economico". L'area dell'ex alberghiero, invece, "sarà oggetto di successivi progetti di valorizzazione e fruizione, anche mediante il ricorso a concorsi di idee internazionali".

Daniele Basili

immagine da repubblica.it