Amazon: a Piacenza prosegue muro contro muro azienda-sindacati

ROMA, 20 DICEMBRE - E' sempre muro contro muro a Piacenza tra Amazon e i sindacati. I rappresentanti dei lavoratori del centro logistico Amazon di Castelsangiovanni, sostengono che l'azienda non si è presentata stamattina all'incontro alla Prefettura di Piacenza.

Fonti vicine a Amazon Italia replicano: "Abbiamo ricevuto questa richiesta di incontro da parte del Prefetto la scorsa settimana e ci siamo detti disponibili a un incontro oggi. Ci vedremo nel pomeriggio. Da parte nostra c'è la massima disponibilità nei confronti delle autorità locali. Il sindacato invece l'abbiamo incontrato l'11 dicembre in Confcommercio e non erano previsti altri incontri oggi.

Dunque non è saltato nessun incontro. Resta ferma la nostra risposta ai sindacati dell'11 dicembre. La loro richiesta di piattaforma integrativa l'abbiamo analizzata e non la riteniamo in linea con quelle che sono le prospettive di crescita dell'azienda".

I sindacati mantengono alto il livello dell'agitazione. "I lavoratori si aspettano significativi passi in avanti che finora non e' stato possibile compiere per la chiusura totale dell'azienda", ribadiscono le segreterie territoriali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Ugl-Terziario, che non escludono a questo punto scioperi e blocchi dei mezzi "come successiva forma di lotta". Il segretario generale di Ugl Terziario, Luca Malcotti, definisce "vergognosa la fuga di Amazon dal confronto sindacale".

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.contropiano.org