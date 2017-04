Amazon accusata di aver evaso tasse per 130 milioni

ROMA, 29 APRILE –La Guardia di Finanza ha accertato una presunta evasione fiscale a carico di Amazon. Nel quinquennio fino al 2014, su un giro di affari da 2,5 miliardi di euro, l’azienda di e-commerce è accusata di aver evaso tasse in Italia per circa 130 milioni.



La risposta della società è arrivata subito: "Amazon paga tutte le imposte che sono dovute in ogni Paese in cui opera. Le imposte sulle società sono basate sugli utili, non sui ricavi, e i nostri utili sono rimasti bassi a seguito degli ingenti investimenti e del fatto che il business retail è altamente competitivo e offre margini bassi.



Maria Minichino



(fonte immagine repubblica.it)