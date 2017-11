Amazon: i lavoratori di Piacenza sciopereranno nel Black Friday

CASTEL SAN GIOVANNI, 23 NOVEMBRE – CGIL, CISL, UIL e UGL hanno indetto uno sciopero generale dei lavoratori del centro Amazon di Castel San Giovanni (Piacenza), nel quale sono impiegati circa quattromila dipendenti, previsto per il giorno 24 novembre. Per dare maggiore voce alle rivendicazioni dei lavoratori, i sindacati cercheranno dunque di sfruttare i disagi che verranno causati al colosso statunitense nel cosiddetto Black Friday, ovvero il giorno successivo al Ringraziamento, tradizionalmente negli USA dedicato ai saldi ed in vista del quale l’azienda aveva lanciato forti promozioni, anche in Italia.

Lo sciopero comincerà con il turno mattutino di venerdì e terminerà con l'inizio dello stesso turno di sabato. "Non c'è stata da parte di Amazon Italia - denunciano i sindacati - alcuna apertura concreta all'aumento delle retribuzioni o della contrattazione del premio aziendale, considerando anche la crescita enorme di questi anni. I ritmi lavorativi non conoscono discontinuità, le produttività richieste sono altissime e il sacrificio richiesto non trova incremento retributivo oltre i minimi contrattuali".

I circa duemila dipendenti somministrati, che vengono impiegati nei periodi in cui vi è necessità di affrontare maggiori picchi di lavoro, chiedono in particolare all’azienda ed alle rispettive agenzie coinvolte (Adecco, Manpower, Gi Group) la riduzione del turnover, l'allungamento della durata dei contratti in somministrazione e la condivisione di percorsi di stabilizzazione, il rispetto della parità di trattamento retributiva sui livelli di inquadramento e sulla negoziazione di premi economici integrativi, un utilizzo corretto del monte ore garantito, ritmi di lavoro che non mettano a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nel contempo, l’azienda ha risposto con una nota ai lavoratori, sostenendo che "i salari dei dipendenti di Amazon sono i più alti del settore della logistica e sono inclusi benefit come gli sconti per gli acquisti su Amazon.it, l'assicurazione sanitaria privata e assistenza medica privata. Offriamo inoltre opportunità innovative ai dipendenti come il programma Career Choice, che copre per quattro anni fino al 95% dei costi della retta e dei libri per corsi di formazione scelti dal personale". La multinazionale di e-commerce ora dovrà però focalizzarsi nel mantenere i tempi di consegna ai clienti per il Black Friday e per i giorni successivi, considerando che l’anno scorso, solo in questa giornata, Amazon Italia aveva ricevuto 1,1 milioni di ordini, fronteggiando il più grosso volume di pacchi da spedire mai raggiunto in 24h nel nostro Paese.

Francesco Gagliardi

Fonte immagine: piacenza24.eu