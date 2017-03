Amichevole Olanda-Italia, azzurri vincono grazie ai gol di Eder e Bonucci

AMSTERDAM, 29 MARZO – La nazionale italiana torna a vincere, dopo quasi sei anni, un’amichevole in trasferta (l’ultima volta fu nel novembre del 2011 in Polonia). Ieri sera all’ Amsterdam Arena, infatti, gli azzurri hanno sconfitto per 2-1 l'Olanda, grazie ai gol di Eder e Bonucci. In campo ben quattro esordienti, tra cui il 18enne Donnarumma.

Non un inizio brillante per l’Italia che al 10’ regala un punto agli avversari grazie all'autorete di Romagnoli, ma appena un minuto dopo ci pensa Eder a rimettere in pari la situazione, sfruttando un errore di rinvio degli avversari. Il gol che sigla la vittoria lo realizza poi Bonucci, al 32', ribadendo in rete una deviazione del portiere olandese su un colpo di testa di Parolo.

Nel secondo tempo gli azzurri controllano il gioco e, grazie anche ad un paio di interventi incisivi del giovane portiere Donnarumma, blindano il risultato fino al fischio finale.

Al termine del match il c.t Gian Piero Ventura ha detto: «Stiamo cercando di esportare un'immagine e di costruirci una certa mentalità. Contava il risultato, ma la duplice posta in palio era quella e credo che l'abbiamo centrata. Sarebbe bello andare in Russia, ma ci si va solo attraverso il lavoro e un gruppo che sta nascendo. Sono convinto che lì saremo la sorpresa del Mondiale».

«Sono contento perché sta nascendo un bel gruppo con i giovani che stanno portando entusiasmo e spensieratezza, alle quali si aggiunge l'esperienza dei 'vecchi' », ha invece dichiarato l’autore del gol Leonardo Bonucci. «Tutto è utile per la crescita della squadra – ha proseguito - Ci credevamo ed ora bisogna acquisire personalità».

Il 2 settembre in Spagna l'Italia giocherà per agguantare la qualificazione al Mondiale in Russia. «Sarà difficile – ha detto Bonucci - ma non partiamo certo battuti».



Antonella Sica