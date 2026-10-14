Amici della Musica, a Catanzaro i Dialoghi senza tempo del Torrefranca Saxophone Collective

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Una serata che promette di mettere in luce il talento delle nuove generazioni. Venerdì 16 ottobre, alle ore 18, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro, l’Associazione Amici della Musica di Catanzaro, aderente ad AMA Calabria, il Torrefranca Saxophone Collective, ensemble composto da Giuseppe Ziparo, Mimmo Fiamingo, Salvatore Mantegna, Gaetano Chiarello, Luigi Sellaro, Nicola Gialdini, Danilo Navarra, allievi del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, guidati dalla sassofonista e direttrice Isabella Fabbri, musicista di riconosciuto prestigio internazionale.

La voce dell’associazione

«Siamo particolarmente felici di ospitare il Torrefranca Saxophone Collective all’interno della nostra stagione», afferma la presidente dell’Associazione Amici della Musica, Daniela Faccio. «Ci piace l’idea di un concerto che metta in dialogo epoche diverse e che allo stesso tempo valorizzi il talento dei giovani. La presenza di Isabella Fabbri e dei suoi allievi testimonia come la musica possa creare legami e generare emozioni condivise. È questo lo spirito con cui continuiamo a costruire la nostra proposta musicale».

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Dialoghi senza tempo

Con il titolo Dialoghi senza tempo, il concerto invita il pubblico a un viaggio nel quale epoche diverse si incontrano nel linguaggio universale della musica. È il saxofono a fare da ponte tra mondi lontani, creando connessioni inaspettate tra Bach e Villa-Lobos, tra Rameau e Nyman, tra Händel, Šostakovič e Piazzolla. Ne nasce una trama musicale che supera i confini del tempo e crea un dialogo tra stili musicali e generazioni di compositori differenti.

Le architetture musicali di Johann Sebastian Bach, ancora oggi straordinariamente attuali, trovano nuove sfumature nel timbro dei saxofoni, mentre la scrittura di Villa-Lobos rende omaggio allo stesso compositore tedesco con la sensibilità e i colori del Sud America. L’eleganza francese di Rameau lascia poi spazio alla cantabilità di Bizet, prima di aprire la strada alle atmosfere contemporanee di Michael Nyman.

Un ensemble che guarda al futuro

Attraverso questo repertorio il Torrefranca Saxophone Collective mette in luce non soltanto la duttilità del saxofono, ma anche il lavoro di ricerca e formazione svolto all’interno del Conservatorio vibonese. La presenza di Isabella Fabbri conferisce ulteriore valore a un progetto che vede giovani musicisti confrontarsi con pagine molto diverse tra loro, dimostrando maturità interpretativa e capacità di dialogo musicale.

Particolarmente significativo è proprio il rapporto creatosi tra docente e allievi, che sul palco si trasforma in un’esperienza condivisa. Non c’è separazione tra chi insegna e chi apprende, ma un’unica idea musicale che prende forma attraverso il contributo di tutti gli interpreti.

Dalla memoria al presente

Nelle ultime pagine del concerto il dialogo tra passato e contemporaneità diventa ancora più evidente. La celebre Danza slava di Dvořák e il celeberrimo Valzer n. 2 di Šostakovič raccontano due modi diversi di guardare alla tradizione popolare, mentre Nostalgia del presente di Silvio Zalambani sembra costruire un ponte ideale tra memoria e attualità. La conclusione affidata a Escualo di Astor Piazzolla porta infine in sala tutta l’energia e la passione del compositore argentino, suggellando una serata nella quale le epoche si incontrano e le distanze si annullano.

Sarà possibile assistere al concerto del Torrefranca Saxophone Collective con l’abbonamento per l’anno 2026-2027 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

TORREFRANCA SAXOPHONE COLLECTIVE

(Giuseppe Ziparo, Mimmo Fiamingo, Salvatore Mantegna, Gaetano Chiarello, Luigi Sellaro, Nicola Gialdini, Danilo Navarra, saxofoni)

David Salleras

Capriccio n. 3

Salvatore Mantegna, saxofono solo

Johann Sebastian Bach

Invenzioni a due voci n. 4, 13, BWV 775 e 784

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras n. 5

Barry Cockcroft

Blow Down

Isabella Fabbri, Salvatore Mantegna, saxofoni

Jean-Philippe Rameau

Tambourin da Suite in mi minore, RCT 2

Georges Bizet

Intermezzo da L’Arlésienne

Michael Laurence Nyman

Songs for Tony I

Isabella Fabbri, Giuseppe Ziparo, Nicola Gialdini, Danilo Navarra, saxofoni

Georg Friedrich Händel

Musica sull’acqua, Suite n. 2, HWV 349

Allegro

Menuet

Bourrée

Antonín Leopold Dvořák

Danza slava op. 46 n. 8 in sol minore

Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič

Waltz n. 2

Silvio Zalambani

Nostalgia del presente

Astor Piazzolla

Escualo

Giuseppe Panella