Amministrative 2017- Catanzaro, ecco tutte le liste presentate

CATANZARO 13 MAGGIO - “Catanzaro con Sergio Abramo” , presentata da Francesco Chiarella alle ore 8,04, è la numero uno delle liste che concorreranno alla competizione elettorale delle amministrative del prossimo 11 giugno.

A seguire, un’ora dopo, ed esattamente alle ore 9,06, Giorgio Margiotta ha presentato la lista “Catanzaro da Vivere”. Le due liste appoggiano la coalizione con candidato a sindaco Sergio Abramo.A ricevere le liste l’apparato dell’ufficio elettorale diretto da Antonino Ferraiolo, e composto dai funzionari Franco Megna, Franco Catanzaro, Maria Sergi, Carolina Bianco e dai collaboratori: Fernanda Cardamone, Tommaso Mammone, Fernando Faga e Giampiero CorteseA coordinare il complesso lavoro la segretaria generale Vincenzina Sica, la quale, nei giorni scorsi, ha predisposto ogni minimo particolare con l’ausilio dell’assessore al ramo, Alessio Sculco.1. Abruzzese Anna2. Amato Vitaliano3. Barberio Emanuela4. Barone Francesca5. Bava Federica6. Bruno Sara7. Camarda Giuseppe8. Catanzariti Domenico detto Mimmo9. Consolante Enrico10. Cosco Lucio11. Cosentino Simona12. D'Armini Annunziata13. Donato Antonio14. Grattaroti Vito15. Gualtieri Giuseppe16. Iozzo Monica17. Maida Giuseppe18. Mancuso Rosario19. Massara Giovanna20. Nesticò Antonella21. Olivieri Giuseppe22. Orlando Francesco23. Procopio Deborah24. Riotto Rosetta detta Rossella25. Scaccia Rosetta detta Rossella26. Scalzo Alberto27. Scarpino Francesco28. Schiavello Domenico detto Mimmo29. Sorrenti Iolanda30. Talarico Fabio31. Tallerico Daniela32. Tolomeo Emilia1. Angelo Angotti2. Bernardo Bordino detto Dino (indipendente)3. Ivan Cardamone4. Rosario Care’5. Sandra Castagna6. Francesca Carlotta Celi7. Nicola Cirillo8. Anna Maria Pantalea Concolino (indipendente)9. Federica Corradino10. Domenico Ferrari11. Massimo Gaglianese12. Roberta Gallo13. Raffaela Gambardella14. Erika Gigliotti15. Francesco La Cava16. Luigi Levato17. Alessandra Magro18. Giovanni Merante19. Modestina Migliaccio in Santacroce20. Domenico Nistico’ (indipendente)21. Stefania Oliverio22. Fabio Petrelli23. Giulia Procopi detta Procopio24. Vincenzo Ranieri25. Alessio Sculco26. Morena Sgaramella27. Iolanda Sirianni28. Michele Stella29. Annalisa Tarantino30. Antonio Trifiletti31. Rita Tulelli32. Orazio Zimatore1. Marco Polimeni2. Agazio Praticò detto Ezio3. Antonio Angotti4. Alessia Bava5. Concetta Carrozza detta Nuccia6. Erika Cavigliano detta Potto7. Michele Condello8. Antonietta Condoluci9. Marco Condorelli10. Massimo Conforti11. Francesco De Nardo12. Iole De Tommaso13. Ilenia Froio14. Errico Gaglianese15. Dario Gareri16. Massimiliano Giglio detto Massimo17. Ernesto Gigliotti18. Rita Guido19. Flavio Iervasi20. Alessandra Lobello21. Giuseppina Valeria Loricchio22. Adele Mercurio23. Antonio Mirarchi24. Teresa Paone25. Giuseppe Posella26. Silvana Procopio27. Davide Ruga28. Danilo Russo29. Luciano Trapasso30. Mario Tucci31. Antonio Ursino32. Giuseppe Vitale



​OFFICINE DEL SUD

1. Sabrina Adamo

2. Marco Amoroso

3. Danilo Francesco Barberio

4. Alessio Calabrò

5. Angela Canino

6. Emanuela Celi

7. Domenico Cavallaro

8. Roberta Consarino

9. Giulia De Feo

10. Caterina Donato

11. Eleonora Giaimo

12. Alessandra Giampà

13. Francesco Gironda

14. Stefania Jiritano

15. Raffaele Leo

16. Martino Giuliano

17. Eleonora Mastellone

18. Patrizia Matera

19. Giusy Maurotti

20. Francesco Melina

21. Vincenzo Minicelli

22. Emilio Miriello

23. Antonio Nisticò

24. Giuseppe Pisano

25. Alessandro Pugliese

26. Umberto Ranieri

27. Francesca Rotundo in Alfieri

28. Domenico Rotundo

29. Stefania Talarico

30. Katia Trapasso

31. Rosanna Verdoliva

32. Vitaliano Vono detto Nuccio



​OBIETTIVO COMUNE

1. Andrea Amendola

2. Marco Astorino

3. Alex Capellupo

4. Marco Celia

5. Rosa Chiarella

6. Lea Concolino

7. Tommaso Cosco

8. Vitaliano Costa

9. Manuela Costanzo

10. Teresa Donato

11. Ilaria Drago

12. Marina Gallo

13. Leonardo Gareri

14. Maria Celeste Gigliotti

15. Flavia Gruden

16. Giovanni Lagonia

17. Rocco Lanciano

18. Pietro Longo

19. Teresa Mancini

20. Stefania Marino

21. Stefano Mellea (indipendente Alpocat)

22. Francesco Nocera

23. Davide Rappoli

24. Dominique Renda

25. Laura Riccelli

26. Francesco Rocca

27. Elisa Rotundo

28. Maurizio Sinopoli

29. Rita Sirianni

30. Massimo Spadaro

31. Gianluca Spezzamonte

32. Luciana Venuto



COALIZIONE CANDIDATO SINDACO VINCENZO CICONTE

FARE PER CATANZARO



1. Aversa Nicola

2. Celia Fabio

3. Concolino Domenico

4. Costa Fedora

5. Costanzo Sergio

6. Critelli Mariantonietta

7. D’Amato Chiara

8. Defilippis Salvatore

9. Ferragina Maria

10. Fragione Valentina

11. Gallo Bruno

12. Gigliotti Katia

13. Iania Domenico

14. Infusino Antonio

15. Lacroce Assunta

16. Lanzellotti Serena

17. Malta Saveria

18. Mancuso Francesco

19. Mannarino Gioconda

20. Martinelli Mirko

21. Pedata Massimo

22. Pennestrì Giulia detta Giulietta

23. Pignola Antonella

24. Putignano Serena

25. Renda Giuliano

26. Rotundo Cristina

27. Rubino Rita

28. Ruotolo Domenico

29. Samà Giuseppe

30. Siciliotto Albino

31. Talarico Santa

32. Veraldi Stefano



ALLEANZA CIVICA PER CATANZARO

1. Arcuri Giorgio

2. Cefalì Caterina

3. Ciambrone Ludovica

4. Cosco Andrea

5. Cristiano Luca

6. Cuccunato Giacinto

7. Donato Gaetano

8. Feroleto Domenico

9. Gallippi Carmine

10. Gemelli Maria Luisa

11. Iervasi Giuseppe Cosimo

12. Ingargiola Pietro

13. Lucchetti Tommasina

14. Mazzeo Mattia

15. Mazzocca Domenico

16. Merante Damiana

17. Parentela Michele

18. Pascale Sergio

19. Piterà Quattromani Claudia

20. Pugliano Fenicia

21. Rizzuto Federica

22. Roberto Giovanni

23. Russo Luca

24. Sacco Antonio

25. Sacco Gabriele

26. Sacco Ida

27. Salvi Salvatore

28. Sandulli Paolo

29. Scarfone Andrea

30. Trapasso Pietro

31. Vescio Monica

32. Voci Simona



SALVIAMO CATANZARO

1. Bruno Carmelo

2. Ciciarello Carmine

3. Critelli Valentina Rita

4. Cuba Vittorio

5. Curto Salvatore

6. De Stefano Maria

7. Falsetta Massimo

8. Figliuzzi Sabrina

9. Folino Giulia

10. Franconiere Andrea

11. Gigliotti Concetta

12. Grande Lorenzo

13. Gregorace Andrea

14. Lacroce Manuela Rita

15. Laria Giuseppe

16. Leonardo Francesco

17. Ligarò Gianluca

18. Marrella Laura

19. Mazzei Giuseppina

20. Melina Luigi

21. Morelli Luciana

22. Orlando Eugenia

23. Raffaele Rossella

24. Rossiello Valentina

25. Rotella Eduardo (detto Aldo)

26. Rotundo Giovanni

27. Salvi Guido

28. Spinelli Tommaso

29. Suriano Alessandra

30. Talarico Paolo

31. Tedesco Maurizio

32. Viscomi Antonio



PENSIONATI D’EUROPA

1. Rita Pavone

2. Rita Ammazzagatti

3. Marina Caroleo

4. Stefania Galeotti

5. Giuseppina Nigro

6. Emma Ligarò

7. Anna Marinaro

8. Mariagrazia Iacopino

9. Rosaria Migliaccio

10. Rosario Bocchino

11. Francesco Citriniti

12. Antonio Melino

13. Mario Scozzafava

14. Gianluca Aiello

15. Maurizio Giordano

16. Santo Fratto

17. Antonio Franconieri

18. Antonio Caroleo

19. Antonio Salvatore Ruggiero

20. Luigi Caramuta

21. Francesco Grande

22. Salvatore Cristiano

23. Bruno Barbieri

24. Dario De Siena

25. Tommasino Papaluca

26. Giacomo Greco

27. Giacomo Tuttobene

28. Carolina Canino

29. Domenico Montesano

30. Roberto Cannistrà

31. Jessica Lombardo

32. Fabio Riccio



CATANZARO IN RETE

1. Belcamino Davide

2. Blasco Ferdinando

3. Bruno Donatella

4. Ceravolo Lucia

5. Ciciarello Emanuele

6. Citraro Giampiero

7. Colace Marco Francesco

8. Critello Valentina

9. Durante Anna

10. Facciolo Domenico

11. Giuliano Antonio

12. Greco Arturo

13. Le Fosse Martina

14. Livecchi Lucrezia

15. Lobello Giuseppe

16. Lorenzo Andrea

17. Lostumbo Rosario

18. Margio Anna

19. Marino Umberto

20. Masciari Daniela

21. Mauro Alessandro

22. Mirarchi Valentina

23. Paone Davide

24. Pinna Massimo

25. Puleo Antonio

26. Ranieri Luigi

27. Ranieri Vittorio

28. Reda Marina

29. Saverino Maurizio

30. Scicchitano Maurizio

31. Sisillo Carmela

32. Tolomeo Anna



SVOLTA DEMOCRATICA

1. Andrea Aloi

2. Rosa Anfosso detta Rossella o Rosella

3. Maria Bilotta

4. Emanuele Calderazzo

5. Vincenzo Cannistrà

6. Maria Teresa Corasaniti

7. Daniela Critelli

8. Alfonso Maria Nicola De Guzzis

9. Vincenzo Febbe detto Febe

10. Alessandro Gariani

11. Carlo Gaudio

12. Concetta Genovese

13. Giuseppe Gigliotti

14. Maria Vittoria Giofrè detta Vittoria

15. Pierpaolo Gregorace

16. Luca Guzzi

17. Maurizio Iacopino

18. Manuel Laudadio

19. Rocco Mangialardi

20. Elio Mauro

21. Vito Mellace

22. Libero Notarangelo

23. Giada Palmerino

24. Salvatore Manuel Paonessa

25. Alessandro Parentela

26. Eugenio Riccio

27. Raffaela Sestito

28. Silvana Siciliani

29. Antonio Talarico detto Tonino

30. Antonio Trapasso detto Tonino

31. Serena Trapasso

32. Ivana Veraldi



S&D – SOCIALISTI E DEMOCRATICI CON MOTTOLA DI AMATO

1. Mottola Di Amato Maurizio

2. Aracri Walter

3. Bertucci Rosaria

4. Bukala Aneta Stanislawa

5. Chirillo Francesco

6. Cilurzo Lidia

7. Costa Gioconda

8. Costantino Alessandro

9. De Franco Antonio

10. De Luca Vincenzo

11. Dolce Eloisa

12. Fedeli Marinella

13. Fico Consuelo

14. Ghislandi Angela Patrizia

15. Giuditta Roberta

16. Grillo Irene

17. Guerriero Roberto

18. Lamanna Sara

19. Leone Francesco

20. Lia Samuela

21. Magro Annalisa

22. Mellace Federica

23. Mercurio Antonio Vincenzo

24. Pietragalla Monia

25. Raykinska Zimfira

26. Scalzo Annarita

27. Scarfone Viviana

28. Scozia Emiliano

29. Sorrentino Alessia

30. Strati Deborah

31. Talotta Giovanna

32. Vitale Giorgio



COALIZIONE A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO NICOLA FIORITA



CATANZARO 1954

1. Talerico Antonello

2. Borelli Antonio

3. Cardile Antonino

4. Celi Pierpaolo

5. Clausi Delfina

6. Clodomiro Davide

7. Condito Smeralda

8. Conforto Luigi

9. Coppola Roberto

10. Grasso Giuseppina

11. Guarnieri Giovanna

12. Gullusci Giovanni

13. Luccia Sherine

14. Magno Carla Ilic

15. Paone Alessandra Anna

16. Piterà Lorenza

17. Potenza Giusti Saritha

18. Procopio Helga

19. Pugliese Flavia

20. Ranieri Floriana

21. Romeo Beatrice

22. Santise Francesca

23. Scuderi Francesco

24. Sisca Ida

25. Veraldi Lucia

26. Vinci Maria

27. Aglianò Giuseppe

28. Calabrò Caterina

29. Comito Marika

30. Folino Giovanni

31. Cacia Irene

32. Varcasia Michele



CAMBIAVENTO

1. Abagnato Antonella

2. Aquino Licia

3. Barbuto Antonio

4. Battaglia Giorgia

5. Belcaro Annunziato detto Nunzio

6. Belfiore Salvatore

7. Bertucci Bernardo

8. Boccuto Laura

9. Bosco Gianmichele

10. Caracciolo Vitaliano

11. Carpino Alberto

12. Colabraro Danilo

13. D’Alfonso Anna

14. Dardano Dora

15. Fortunati Carlo

16. Garofalo Massimiliano

17. Gualtieri Donatella

18. Guzzo Luigi Mariano

19. Lavecchia Sergio

20. Mauro Federica

21. Muri Maria Grazia

22. Occhini Eugenio

23. Palaia Francesco

24. Pisanelli Massimo

25. Polito Eleonora

26. Ranieri Giuseppe detto Pino

27. Scamardì Teresa

28. Scerbo Silvia

29. Severino Elvira

30. Strada Maria Paola detta Paola

31. Trapasso Laura

32. Viotti Barbara



INSIEME PER FIORITA

1. Benincasa Sandro

2. Bova Elena

3. Scozzafava Brunella

4. Agosto Pasquale

5. Artuso Bibiana

6. Boccuto Roberto

7. Chiaravalloti Salvatore

8. Cuteri Francesco

9. De Filippis Francesco

10. Vincenzo De Sarro

11. De Venuto Martina

12. Fragiacomo Anna

13. Frustaci Silvia

14. Giglio Stefania

15. Infuso Maria Concetta

16. Sama Ahmed Mohamoud

17. Leone Cristina

18. Mauro Giovanni

19. Militi Vittorio

20. Mirarchi Sergio

21. Nesci Valentina

22. Pagano Luca Emanuele

23. Palaia Daniela

24. Pallone Pantaleone detto Leo

25. Posella Rita

26. Rizzo Teresa

27. Scerbo Giovanni

28. Scopelliti Salvatore Stephan

29. Vazzana Giovanna

30. Canino Rosa

31. Sposato Angela

32. Silipo Stefania



MOVIMENTO 5 STELLE

CANDIDATO SINDACO BIANCA LAURA GRANATO



1. Valentina Accoti

2. Francesco Maria Benincasa

3. Giovanni Vito Bianco

4. Roberta Canino

5. Salvatore Carè

6. Umberto Catanzariti

7. Luigi Chiarella

8. Roberto Colosimo

9. Armando Faragò

10. Giuseppe Lamanna

11. Giuseppe Longo

12. Mariano Mancuso

13. Gina Teresa Mancuso

14. Tiziana Marino

15. Simona Mongiardi

16. Antonio Paone Falvo

17. Salvatore Passafaro

18. Aneta Podedworna (detta Ania)

19. Nicola Polito

20. Rossana Princi

21. Orderico Principato

22. Erika Procopio

23. Salvatore Pupo

24. Angelo Raffaele

25. Fernando Rubino

26. Maria Scrivo

27. Silvia Squillace

28. Alberto Tarsitani

29. Giuseppe Tiriolo (detto Pino)

30. Domenico Varano

31. Serena Varano

32. Mario Volpe