Sergio Abramo, l\'intervista di fine mandato del sindaco di Catanzaro [Video intervista]

CATANZARO, 03 APRILE 2017 - In occasione delle ormai prossime elezioni amministrative che troveranno attuazione in data 11 Giugno 2017, i nostri microfoni hanno raggiunto l'ufficio del sindaco della città di Catanzaro, Sergio Abramo, con il quale abbiamo voluto ripercorrere gli anni di amministrazione del capoluogo di Regione, ricordare le tappe più importanti, quelle caratterizzate da emergenze e disagi, le soluzioni attuate dall'amministrazione, le opere compiute e quelle in fase di realizzazione.

Si è discusso sull'emergenza riguardante l'che ha portato e continua a portare non pochi, abbassando la qualità della vita di una città che tra l’altro è situata ai piedi della Pre - Sila. Il sindaco uscente ha inoltre chiarito i suoi punti di vista inerenti ai continui scontri di campanile tra le città calabresi, per contendersi, sulla cronaca nazionale, il capoluogo di regione.E poi ancora: l', la cittadella regionale, lail, opere che consentono un'altra visione urbanistica alla città di Catanzaro, capace di collegare il suo centro, il centro storico, alle varie periferie e universita.

Di certo, non è passato in secondo piano l'aspetto politico e ciò con cui la cittadinanza dovrà confrontarsi nei prossimi mesi: per il bene della città, il sindaco ha escluso la possibilità di spinte comunali verso l'antipolitica mentre ha sottolineato il quasi invariato assetto generale delle forze politiche e dei movimenti che lo sosterranno in questa nuova tornata elettorale.



Filippo Coppoletta