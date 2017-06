Amministrative, primi dati sull\'affluenza ai ballottaggi

ROMA, 25 GIUGNO - Affluenza in calo per il secondo turno delle elezioni amministrative 2017. Secondo il sito del sito del ministero dell’Interno, nei 111 comuni in cui si svolgono i ballottaggi, alle 12 si era recato alle urne il 14,9% degli aventi diritto. Al primo turno, alla stessa ora, la percentuale era stata del 18,6%. Il dato non tiene conto dei comuni del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia – otto in tutto – in quanto gestiti direttamente dalle due Regioni e non dal Viminale.



Il calo ha coinvolto tutti i 22 capoluoghi chiamati alle urne, senza eccezioni. Nei tre capoluoghi di regione l’affluenza è stata quasi analoga: 14,93% (19,35 al primo turno) a L’Aquila; 14,22% (16,10) a Genova; 14,08% (22,13) a Catanzaro. Le città dove si è votato di più – ma con percentuali sempre inferiori al primo turno – sono state Lecce, Padova e Rieti; fanalini di coda Belluno, con quasi la metà degli elettori al voto rispetto al primo turno, a e Trapani, dove ha votato solo il 7,72 per cento degli aventi diritto.



A Trapani, dove al momento ha votato solo il 7.72 % degli aventi diritto, corre un solo candidato dopo l’esclusione di Mimmo Fazio, che aveva guadagnato il ballottaggio, indagato per corruzione e traffico di influenze nell’inchiesta Mare Nostrum. Ad ogni modo, perché le elezioni siano valide, deve recarsi alle urne il 50% degli elettori – pena l’arrivo del commissario – e il traguardo sembra lontano. La prossima rilevazione è prevista per le ore 19.00.



Ecco i dati relativi alle città più importanti:

Genova: 14,22%. Al primo turno era stata del 16,10%

Parma: 16,23%. Al primo turno era stata del 18,29%

Verona: 13,50%. Al primo turno era stata del 18,20%

Padova: 21,51%. Al primo turno era stata del 22,20%

L’Aquila: 14,93%. Al primo turno era stata del 19,35%

Catanzaro: 14,08%. Al primo turno era stata del 22,13%

Taranto: 10,44. Al primo turno era stata del 17,51%

Trapani: 7,72. Al primo turno era stata del 16,41%



Maria Azzarello

credit foto: Il Post