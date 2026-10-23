Amorim dopo il ko con il Bournemouth: prestazione da dimenticare, ma testa al campionato

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth in Europa League, l'allenatore del Milan Ruben Amorim ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni, definendola negativa sotto ogni punto di vista. "È difficile parlare della prestazione. Non c'è stata partita", ha dichiarato il tecnico portoghese, sottolineando la necessità di fare tesoro di questi momenti e di rendersi conto che nel calcio possono capitare serate storte.

L'espulsione di Maignan e il secondo rigore

Uno dei momenti chiave della gara è stata l'espulsione del portiere Mike Maignan, reo di una manata su Adams che ha concesso agli inglesi il secondo rigore. Amorim ha spiegato di non aver ancora avuto modo di parlare con il giocatore: "Ora dobbiamo rientrare a Milano il prima possibile per preparare la partita contro l'Udinese, e ne parleremo quando saremo a casa". Il tecnico ha poi aggiunto che la prestazione è stata effettivamente negativa sotto ogni aspetto, ma è tempo di voltare pagina e concentrarsi sul campionato.

Focus sul campionato

Nonostante l'eliminazione europea, il Milan deve subito ritrovare la concentrazione per la prossima sfida di Serie A contro l'Udinese. Amorim ha voluto rimarcare l'importanza di reagire immediatamente, trasformando la delusione in energia positiva per il prosieguo della stagione. La squadra rossonera è chiamata a una prova di carattere per riscattare la figuraccia rimediata in Europa.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza