Amsterdam, auto sulla folla vicino alla stazione. Otto feriti

AMSTERDAM, 11 GIUGNO - Ieri sera, intorno alle 21, un'auto ha travolto la folla davanti alla stazione ferroviaria centrale di Amsterdam, provocando otto feriti. La pista del terrorismo è stata immediatamente scartata dagli agenti.

Si tratterebbe infatti di un incidente. Alla guida dell'auto, una Peugeot scura, c'era un uomo che, impaurito dagli agenti che lo hanno raggiunto in una sosta vietata, è scappato ad altissima velocità. Durante il tragitto ha travolto diversi pedoni, fino a quando è finito contro un muro.

L'uomo è stato quindi arrestato e interrogato dalla polizia. Gli agenti non escludono che l'uomo possa aver avuto un malore.

Otto i feriti, sei dei quali sono stati trasportati in ospedale. Due di loro sarebbero in gravi condizioni.

Questo episodio, in mesi in cui le auto sulla folla portano spesso la firma dell'Isis, ha riportato immediatamente il pensiero ad un ennesimo attacco terroristico simile a quelli di Nizza, Londra, Berlino, in cui decine di persone hanno perso la vita.

Chiara Fossati

immagine da tgcom24.it