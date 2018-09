Anagni, il 14 settembre l'atteso evento "Celebrity, tra moda e luce"

ANAGNI, 4 SETTEMBRE 2018 - Venerdì 14 settembre, dalle ore 21, in zona Osteria della Fontana ad Anagni (presso il piazzale del punto vendita Carrefour Mk) si terrà l’evento “Celebrity, tra moda e luce”. La serata fa parte del contesto September Festival e prevede la presenza del super ospite Mario Serpa, ben noto agli affezionati telespettatori del programma televisivo di Canale 5 “Uomini e Donne”, condotto da Maria De Filippi.

Il direttore artistico Marco Franceschetti rivela in anteprima alla nostra testata il programma della serata, presentata da Anna Maria Ranelli e Gaetano D’Onofrio.

La prima parte dell’evento è dedicata all’elezione di Miss e Mister Anagni 2018: “Giovani ragazze e ragazzi concorrono all’ambito titolo di Damigella di Città e Giovin Signore 2018”, afferma il patron Marco Franceschetti. “Gli aspiranti - prosegue - non sono soltanto esageratamente belli. Ognuno di loro possiede qualità e caratteristiche che non passeranno inosservate ai loro futuri datori di lavoro, perché a mio avviso questi giovani hanno molto da dare, e non mi riferisco esclusivamente alla loro bellezza. Sono giovani di talento e stanno costruendo il giusto bagaglio per realizzare i loro sogni lavorativi”.

Gli occhi del pubblico resteranno estasiati anche dalle esibizioni degli allievi della scuola di danza Experience Dance, la cui direzione artistica è affidata a Giovanni Ragone e Vanessa Palombo. Un omaggio all’estate, all’amore, alla solidarietà e al calore umano saranno i temi delle coreografie realizzate dal maestro Giovanni Ragone.

E dopo la bellezza, l’arte e le emozioni trasmesse nella prima parte del contesto, la scaletta ha in serbo ancora un tributo ai giovani. È prevista, infatti, la finale provinciale di Teenager Italy. A chiusura, si celebrerà il legittimato “ménage à trois” che nasce quando l’arte incontra la moda e il talento: l’atteso défilé a cura dell’Atelier Frezza e le creazioni orafe di Maurizio Imperia congederanno gli ospiti, nell’attesa del prossimo evento realizzato dall'instancabile talent scout Marco Franceschetti.

Luigi Cacciatori