Anas, chiue per verifiche rampa 6 dello svincolo di Germaneto e galleria ad Amantea

CATANZARO, 26 MAGGIO 2017 - La rampa 6 dello svincolo di Germaneto in direzione Taranto/Catanzaro e la galleria "Coreca" ad Amantea sono state chiuse provvisoriamente al traffico. Lo riferisce l'ANAS in nota.

La chiusura dei due tratti stradali, si legge, si è resa necessaria per consentire ai tecnici di effettuare alcune verifiche. Il personale Anas è presente sul posto per la garantire la gestione della viabilità.

In particolare, sulla strada statale 106, è stata chiusa la rampa 6 dello svincolo di Germaneto in direzione Taranto/Catanzaro, per dei controlli al muro di contenimento della scarpata adiacente alla sede stradale.

Anas consiglia ai veicoli provenienti da Lamezia Terme e diretti a Taranto/Catanzaro Lido di proseguire sulla strada statale 280 direzione Catanzaro (E848 - Via Lucrezia della Valle), per immettersi sulla statale 106 VAR/A allo svincolo di Santa Maria in direzione Taranto oppure di proseguire sulla strada provinciale 48, immettersi successivamente sulla 106 VAR/A allo svincolo di Germaneto in direzione Reggio Calabria, uscire allo Svincolo di Borgia per poi immettersi sulla statale 106 VAR/A direzione Taranto.

I veicoli provenienti dalla viabilità locale con direzione Taranto/Catanzaro Lido, dovranno proseguire sulla strada provinciale 48 direzione Catanzaro Lido per immettersi sulla statale 106 allo Svincolo Nalini e proseguire in direzione Taranto oppure, in alternativa, dovranno proseguire sulla strada provinciale 48 e sulla statale 280 in direzione Catanzaro (E848 - Via Lucrezia della Valle) per immettersi successivamente sulla statale 106 VAR/A allo svincolo di Santa Maria direzione Taranto.

Ad Amantea, sulla strada statale 18 "Tirrena Inferiore", per consentire verifiche tecniche all'interno della galleria "Coreca", è stata predisposta l'interdizione al transito veicolare tra il km 346,655 e il km 347,700. Anas ha deviato i veicoli sulla vecchia sede della strada statale 18, con innesto presso gli svincoli di Tonnara e Coreca.

