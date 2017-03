Anas: da lunedi\' limitazioni per lavori sulla SS 106 a Crotone

CROTONE, 31 MARZO - Anas comunica che, per l'esecuzione di lavori nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza della strada statale 106 'Jonica', in particolare degli svincoli di Crotone aeroporto, Gabella, Nuovo Ciro' Marina, la Marinella, Mandatoriccio, Calopezzati, Zolfara e innesto Aranceto, sono necessarie limitazioni alla circolazione veicolare sulla strada statale 106 'Jonica' nel territorio comunale di Crotone.

Nel dettaglio, per consentire le attivita' di realizzazione della pavimentazione stradale, a partire dalle ore 7 di lunedi' 3 e fino alle ore 18 del 13 aprile sara' chiusa la corsia nord con deviazione del traffico, regolamentato da impianto semaforico, sulla carreggiata sud e sulla nuova rotatoria, nel tratto compreso tra il km 287,190 ed il km 287,425. All'approssimarsi delle aree di cantiere vigera' il limite di velocita' di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.