"Anatra zoppa" alla Regione Lazio: Zingaretti non ha la maggioranza in Consiglio

ROMA, 7 MARZO 2018 - Arrivano le prime grane per Nicola Zingaretti, il Presidente della Regione Lazio riconfermato dopo le elezioni regionali di domenica. Lo scarto ridotto sugli oppositori non gli permette di avere una maggioranza netta in Consiglio Regionale.

Questo è il classico caso di "anatra zoppa": a Zingaretti vanno 24 consiglieri contro i 26 delle opposizioni. Tra questi 10 vanno ai 5 Stelle, 15 al centrodestra e 1 a Sergio Pirozzi. Ma non è tutto.

A causa dei rallentamenti di alcune sezioni, ora passate in mano ai tribunali incaricati di terminare le operazioni e proclamare gli eletti, l'esigua differenza di voti tra due liste dell'opposizione potrebbe venire in soccorso proprio di Zingaretti, permettendogli di formare una maggioranza.

Se la lista di Sergio Pirozzi aumenterà il distacco dall'ultima del centro destra - 'Energie per l'Italia - al sindaco di Amarice saranno attribuiti due seggi, mentre Stefano Parisi prenderà il suo seggio di "Noi con l'Italia". Zingaretti, quindi, potrebbe chiedere l'appoggio proprio a Pirozzi, che potrebbe essere ripagato con un posto in giunta.

Lo scarto tra le due liste si aggira sul migliaio di voti, un numero troppo basso per ogni tipo di poclama. Con ogni probabilità, il prossimo Consiglio Regionale del Lazio dovrebbe essere così composto: Pd 18 consiglieri, Lista Zingaretti 3, LeU 1, +Europa 1 e Centro Sociale 1; M5s 10; FI 6, Lega 4, FdI 3 Noi con l'Italia 1 e Energie per l'Italia 1; Pirozzi 1.

Daniele Basili

immagine da civonline.it