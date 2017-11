Anche il Parma passa ai cinesi. Il nuovo presidente Lizhang si presenta ai tifosi.

PARMA, 16 NOVEMBRE 2017 - All'indomani della debacle azzurra e nel bel mezzo della "tempesta perfetta" che sta interessando le sorti del calcio italiano, il Parma Calcio trova una nuova compagine sociale e passa ai cinesi della Desports, leader nel paese asiatico nel campo dello sport business.

Jiang Lizhang è, da ieri, il nuovo presidente del Parma Calcio. Lizhang ha rilevato il 60% del capitale azionario del club, investendo sino a questo momento 15 milioni di euro.

Oggi si è tenuta la sua prima conferenza stampa da dirigente del club emiliano allo stadio Tardini, dove ha promesso di dare alla società crociata "una crescita strutturale e solida nel tempo attraverso soprattutto due pilastri fondamentali come il centro sportivo di Collecchio e lo stadio Tardini. Poi ci potranno essere incidenti di percorso come sconfitte o altri infortuni ma noi puntiamo ad una crescita costante".

"So che a questo tipo di conferenze i presidenti solitamente fanno grandi proclami - dichiara Lizhang - Io voglio stare con i piedi per terra e lavorare con i fatti. Il Parma ha fatto grandi cose in questi anni passando dalle serie D alla B ed io non posso che sperare di poter un giorno coronare il sogno di ritornare in serie A. Ma dobbiamo dimostrarlo con i fatti non a parole".

Lizhang, poi, ha sottolineato come a "Parma fortunatamente non si parte da zero. Complimenti a chi ha fatto un ottimo lavoro sino ad oggi; abbiamo un ottimo staff dirigenziale e tecnico. E per questo il mio ingresso non porterà a una rivoluzione"

Oltre ai cinesi, che detengono il 60% del capitale sociale, restano nell'azionariato degli emiliani sia la Nuovo Inizio - società che detiene il 30% del club, formata dai maggiori imprenditori di Parma - e la Parma Partecipazioni Calcistiche - azionariato popolare, con una quota del 10% - Lizhang è contento che queste compagini restino all'interno del club, "serviranno a mantenere ancora di più il legame con la città e con la tifoseria".

Poi l'ultima promessa. "Con uno sforzo comune da parte di tutti diventeremo dei giganti per ritornare a competere in serie A. Il nostro sarà un futuro pieno di sorprese e di gioie".

Daniele Basili

immagine da parma.repubblica.it