Anche l\'affascinante Greta Scarano al Magna Graecia Film Festival

CATANZARO, 25 LUGLIO - Sguardo magnetico e talento da vendere per Greta Scarano. L’affascinante attrice sarà al Magna Graecia Film Festival nella giornata di apertura per la proiezione del film “Smetto quando voglio – Masterclass” di Sydney Sibilia che l’è valsa la candidatura ai Nastri d’Argento 2017 come miglior attrice protagonista.

Piacevoli ricordi per Greta legati al Magna Graecia Film Festival: nel 2015 ha conquistato, infatti, la Colonna d’Oro per l’interpretazione nel film “Senza nessuna pietà” di Michele Alhaique. L’artista poliedrica, con doti anche nel canto e nel ballo, è stata apprezzata sin dai suoi esordi in produzioni televisive come “Un Posto al Sole”, “R.I.S. Delitti Imperfetti” e“Squadra Antimafia”, fino all’acclamata serie di Sky “Romanzo Criminale”.

Sul grande schermo il suo percorso è iniziato nel 2011 con “Qualche Nuvola” di Saverio di Biagio. E poi è stata la volta di “In Treatment”, la serie culto di Sky con Sergio Castellitto, e “Suburra” di Stefano Sollima, ruolo che le ha consentito di ricevere un Ciak d’Oro e il Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista.

Nel 2016 ha girato il nuovo film di Roberto Faenza “La Verità sta in Cielo”, accanto a Riccardo Scamarcio, Valentina Lodovini e Maya Sansa, ed ora l’opera di successo di Sydney Sibilia. L’attrice sarà presente alla kermesse cinematografica ideata e diretta da Gianvito Casadonte con parte del cast di “Smetto quando voglio” e racconterà i suoi prossimi impegni che la consacreranno nell’olimpo delle attrici italiane.