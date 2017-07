Ancona, clochard travolto da auto pirata

ANCONA, 13 LUGLIO – È morto travolto da un’auto pirata, un clochard di 55 anni di origini polacche, già conosciuto alle forze di polizia e che da qualche tempo girovagava in zona. È accaduto notte scorsa in via Chiaravallese, a Osimo (provincia di Ancona), all'altezza dell'incrocio con il cimitero comunale.



È fuggito senza prestare soccorso, il conducente della vettura, un'auto di colore scuro. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimare l'uomo, e i carabinieri.



Non sono state trovate tracce di frenata sull'asfalto, dove sono stati recuperati invece pezzi di carrozzeria attraverso cui gli investigatori contano di risalire all'investitore.



I militari hanno sentito due testimoni oculari, uno dei quali era alla guida di un'auto che seguiva quella pirata e che per primo ha soccorso il clochard. Le indagini, coordinate dal pm di turno Ruggero Dicuonzo, proseguono anche attraverso l'esame dei filmati della videosorveglianza comunale.

Maria Azzarello