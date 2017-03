Ancona, l\'auto va a fuoco. Morto il padre e ferita la figlia

ANCONA, 20 MARZO - In una frazione di Arcevia, vicino a Sassoferrato, in provincia di Ancona, un incidente ha provocato la morte di un uomo e il ferimento della figlia, di circa quattordici anni.

L'auto, prima di prendere fuoco, sarebbe finita fuori strada. Le cause ancora non si conoscono, ma sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri per studiare la dinamica dell'incidente.

Sul posto anche gli operatori del 118, che con l'eliambulanza hanno portato la ragazzina, gravemente ferita, all'ospedale di Torrette.

Chiara Fossati

immagine da dipendentistatali.it