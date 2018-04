Ancora oggi tanti cristiani vengono uccisi per la fede in Gesù - Sulla via di Damasco Rai2

“SULLA VIA DI DAMASCO – RAI DUE”: MARTIRI, IL SALE DELLA TERRA.

ROMA – Ancora oggi tanti cristiani picchiati, uccisi, derisi, umiliati con una ferocia inaudita. Sono i nuovi martiri della fede. A Sulla Via di Damasco, il programma di Monsignor Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, sabato 14 Aprile alle ore 7.45, su Rai Due una puntata dedicata proprio a loro, ai cristiani perseguitati, i nuovi martiri del XXI secolo, umiliati e discriminati per la loro fedeltà al Vangelo. E’ una puntata dedicata anche a noi che abbiamo la grazia di vivere e professare la nostra fede in un contesto di pace e di tolleranza, una puntata per noi che mai dobbiamo smettere di pregare e sostenere questi nostri fratelli ai quali viene negato uno dei diritti fondamentali.



Mons. D’Ercole ne parlerà con l’ospite Paul Bhatti, voce delle minoranze religiose e figura fondamentale nella lotta all’intolleranza in un contesto ostile come il Pakistan. In programma un lungo approfondimento per conoscere le cause di tanto odio e violenza ai danni del mondo cristiano, mentre si allarga a macchia d’olio la mappa delle atrocità perpetrate da terroristi e dittatori che non accettano la libertà che viene dalla fede. All’inizio la testimonianza di Rebecca, nigeriana: messa di fronte alla tragica scelta “o rinneghi la tua fede, o muori,” si è vista uccidere il suo piccolo di un anno per mano dei terroristi di Boko Haram, con torture e violenze. Ashiq Masih e Eisham Ashiq, il marito e la giovane figlia di Asia Bibi, la donna pachistana in carcere dal 2009, condannata a morte per blasfemia, racconteranno il loro martirio familiare, ma anche la loro battaglia contro le barriere del fanatismo in nome della giustizia e della libertà. Dello scenario iracheno, invece, parlerà padre Rebwar: qui i cristiani sono stati costretti a fuggire, perseguitati dal terrore islamico, ma non mancano, tuttavia, barlumi di speranza per una nuova umanità.

Don Francesco Cristofaro