Andrea Kaemmerle presenta il nuovo spettacolo comico -L uomo Tigre - storie di un eroe del liscio

LIVORNO, 22 NOVEMBRE 2017 - In scena le confessioni di due eroi del liscio. Giovedì 23 novembre 2017 alle 21,30, al Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno.

Guascone Teatro mette in scena L’uomo Tigre, capire tutto in una notte. Il nuovo spettacolo comico di e con Andrea Kaemmerle. L’incasso sarà devoluto totalmente agli alluvionati di Montenero.

Per informazioni: 3280625881 - 3203667354 – info@guasconeteatro.it - www.guasconeteatro.it . Biglietto unico euro 10.

La rappresentazione è consigliata a figli, padri, zii, mamme, nonni, nipoti e cugini. Un altro piccolo passo nella comicità poetica nella tradizione di Guascone Teatro. Fare teatro è arte molto antica ed ha i suoi Dei, i suoi Demoni, le sue regole mai svelate.

In questa nuovissima produzione si assiste alla rivolta di due “personaggi” che con le 100 repliche dello spettacolo Lisciami avevano fatto ridere e sognare pubblico e critica. Adesso “Il babbo” ed “Oreste” pretendono uno spazio tutto loro, hanno deciso di ribellarsi al silenzio nel quale stavano finendo ed ecco che in una notte insonne due umanità opposte si confessano in modo comico e “squassevole”.

Ecco che due eroi del liscio, due pensionati della sagra, due giramondo, due baccagliatori a prescindere dalla preda, arrivano alla vecchiezza con decisioni opposte. Kaemmerle che li ha interpretati entrambi per sette anni ha sentito il dovere di lasciarli vivere e di ascoltarli. Il risultato spre una nuova via di scrittura drammaturgica. In una notte si può sentire sulla pelle le folli conclusioni di chi ha vissuto senza mai tirarsi indietro da vizi, facili seduzioni e giudizi avventati. Un gioco allegro e sarcastico sulla provincia italiana e sull'essere padri con in cuore l'incertezza di un secolo imbarazzante e in pancia il sentimento di essere imbattibili come l'uomo Tigre.