Gli auguri al governo Conte delle istituzioni europee

BERLINO, 1 GIUGNO - "Angela Merkel sarà aperta a collaborare con il nuovo governo italiano e aspetta, prima di commentare, che questo si costituisca". Così si è espresso in una conferenza stampa il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert.



Seibert ha voluto ricordare questa mattina che la Cancelliera non si espone su una lista di ministri che è soltanto provvisoria (ma non lo sarà più, quando alle 16 il governo giurerà davanti al Presidente Mattarella): "ll governo tedesco non dà valutazioni sugli elenchi dei ministri dei Paesi partner e non lo farà neppure nel caso del gabinetto italiano".



Sulla nomina di Giuseppe Conte si è espresso anche il Presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk: "La sua nomina arriva in un momento cruciale per l'Italia e l'intera Unione europea". "Per superare le nostre sfide comuni - ha scritto su una nota il polacco - ci serve unità e solidarietà più che mai. Credo fortemente che la nostra comunità fiorirà soltanto quando basata sul rispettoso dialogo e la fedele cooperazione, che farò del mio meglio per assicurare".



Anche il presidente Juncker, dopo la polemica di ieri sulle parole relative al Mezzogiorno, ha fatto i propri auguri al nuovo esecutivo: "La Commissione Ue ha piena fiducia nella capacità e nella volontà del nuovo Governo di impegnarsi costruttivamente con i partner e le istituzioni Ue per mantenere il ruolo centrale dell'Italia in Europa". Il portavoce del Presidente della Commissione Europea ha fatto sapere che "Juncker è impegnato a lavorare con il Governo italiano e affrontare le molte sfide, come l'immigrazione".

fonte immagine newsweek.com



De Rosa Danilo