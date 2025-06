ANNA LA CROCE ALLIEVA DEL CONSERVATORIO CORELLI E DELL' ITC XXIVMAGGIO PROGETTO GRAZIE AL PROG. "ARTISTA PER PASSIONE" OSPITE A GIARRE

Tempo di lettura: ~4 min

ANNA LA CROCE ALLIEVA DEL CONSERVATORIO CORELLI E DELL'ITC XXIV MAGGIO, GRAZIE AL PROG. "ARTISTA PER PASSIONE", OSPITE A GIARRE

Giarre, 3 giugno 2025 – Una serata dedicata al talento giovanile, alla musica e alla cultura ha coronato il successo della Notte Giarrese 2025, culminata il 2 giugno in una gremita Piazza Duomo. Tra i protagonisti dell’evento, spicca Anna La Croce, giovane artista e studentessa dell’ITC XXIV Maggio di Trappitello-Taormina, nonché allieva del Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina.

Invitata come ospite d’onore della serata conclusiva, Anna ha rappresentato il suo Istituto attraverso il progetto “Artista per Passione”, un’iniziativa che promuove la crescita artistica e personale degli studenti, offrendo loro occasioni concrete di espressione.

Con la sua voce intensa e la sua presenza scenica, ha saputo emozionare il pubblico, ricevendo lunghi applausi e confermando ancora una volta il suo percorso artistico brillante, che l’ha già vista protagonista a livello nazionale ed europeo.

Anna La Croce, già nota per la sua capacità di coniugare tecnica vocale ed emozione, ha portato sul palco di Giarre un’esibizione che ha saputo parlare direttamente al cuore degli spettatori, rendendo la serata un momento di forte impatto culturale e umano.

A rappresentare ufficialmente l’ITC XXIV Maggio durante l’evento è stata la vicepreside prof.ssa Teresa Vallelonga, che ha espresso viva soddisfazione per il coinvolgimento della scuola in un’iniziativa culturale così rilevante per il territorio.

L’iniziativa è stata promossa dalla Pro Loco di Giarre, presieduta dal prof. Salvo Zappalà, docente dello stesso istituto, e ha attirato un vasto pubblico nel corso delle tre giornate dal 31 maggio al 2 giugno. La serata finale ha visto anche l’intervento del Sindaco di Giarre, Leonardo Cantarell, che ha voluto rendere omaggio ad Anna con queste parole:

> «Anna La Croce è un’artista che riesce sempre a distinguersi per il suo modo unico di esporsi e di cantare. Era già stata presente alla Notte Giarrese 2022 e ad altri eventi qui, in questa meravigliosa piazza. È sempre un onore ascoltarla e farle comunicare emozioni attraverso la sua voce. Da noi sarà sempre la benvenuta.»

Una giovane artista che incarna il valore della formazione

La partecipazione di Anna La Croce all’evento rappresenta un esempio concreto di come la scuola possa essere un motore di crescita personale, artistica e sociale. Il suo talento, coltivato tra i banchi dell’ITC XXIV Maggio e le aule del Conservatorio Corelli, testimonia quanto l’unione tra formazione scolastica e artistica possa generare percorsi virtuosi.

Anna, con la sua determinazione, sensibilità artistica e costanza, è diventata un punto di riferimento per tanti giovani che credono nella forza della passione e nello studio come strumenti di realizzazione personale. La sua presenza a Giarre non è stata solo un’esibizione, ma un messaggio forte di ispirazione.

Una scuola che coltiva talento e cultura

L’ITC XXIV Maggio di Trappitello-Taormina** si conferma punto di riferimento formativo nel territorio jonico-etneo. L’Istituto si distingue per un’offerta educativa dinamica, articolata nei settori economico, turistico e tecnologico, e per l’adesione a progetti innovativi come “Artista per Passione”, che valorizzano l’individuo nella sua interezza, promuovendo non solo competenze professionali, ma anche capacità creative e relazionali.

L’intervento di Anna La Croce, che ha già rappresentato con orgoglio l’Italia in contesti europei di alto livello, ha dato ulteriore lustro all’Istituto, suggellando una serata indimenticabile all’insegna dell’arte e del merito.

Le dichiarazioni

Prof. Salvo Zappalà**, presidente della Pro Loco e docente dell’Istituto, ha dichiarato:

> «È una grande soddisfazione vedere l’ITC XXIV Maggio partecipe in modo così significativo. Ringraziamo Anna per l’emozione che ci ha regalato, la vicepreside Vallelonga per la sua presenza e tutti coloro che credono in una scuola che valorizza davvero i talenti>>