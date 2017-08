Annullata la prima serata del LYD EDM Festival alla Summer Arena per le forti raffiche di vento che sfiorano gli 88 km/h

SOVERATO 11 AGOSTO - La prima serata del LYD EDM Festival alla Summer Arena di Soverato è stata annullata. Lo annuncia la Esse Emme Musica che gestisce la Summer Arena dove questa sera e domani era stato programmato il Festival dedicato alla electronic dance music. La decisione è stata presa per questioni di sicurezza, dovuta al forte vento, che sta toccando picchi di 88 km/h . Le raffiche, stando a quanto comunicato dall’Aeronautica militare, proseguiranno fino a notte inoltrata.

Confermata per il momento la seconda serata, prevista per domani.A chi ha acquistato l’abbonamento a entrambe le serate, è garantito il rimborso relativo alla sola prima serata, quindi pari al 50% dell’importo complessivo.Chi ha acquistato solo il biglietto per la prima serata può utilizzarlo come ingresso alla serata di domani o chiederne il rimborso.A breve saranno definite le modalità di rimborso dei biglietti relativi alla prima serata del LYD EDM Festival.



Per informazioni



Esse Emme Musica di Maurizio Senese

Via San Giorgio 5, 88100 Catanzaro

Tel. 0961.872883

info@essemmemusica.it

www.essemmemusica.it

www.summerarena.it

www.ticketservicecalabria.it

