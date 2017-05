Annunciati i nuovi giudici di X Factor 2017, ed è già polemica

ROMA, 19 MAGGIO – Manuel Agnelli, Fedez, Mara Maionchi e Levante: sono questi i nomi dei quattro giudici della nuova edizione di X Factor 11, che andrà in onda in autunno su Sky Uno. La notizia, già nota dopo lo spoiler su DavideMaggio.it, è stata ufficializzata da X Factor Italia sulla sua pagina.

Dopo settimane di toto-nomi, fra i quali comparivano Giusy Ferreri, Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti e Stash dei The Kolors, la nuova giuria è ormai nota e c’è già chi la definisce la migliore di sempre.

A parte la giovane cantautrice siciliana Levante, tutti gli altri giudici hanno già presieduto il bancone del talent, in edizioni più o meno recenti. Riconfermati Manuel Agnelli e Fedez, mentre ritorna la discografica Mara Maionchi, relegata al backstage da qualche anno a questa parte.

E’ polemica invece sull’ultima arrivata, Levante. C’è chi non si è fatto sfuggire, infatti, che nel 2014, intervistata da TgCom24, aveva detto: “Il talent per me rappresenta la strada più difficile dal momento che ho sempre preferito suonare al pub sotto casa. Non mi sentirei libera dentro a un talent o prendere direttive da una major che mi impone di fare questo o quell’altro, compresa la testimonial di una pubblicità”.



Maria Azzarello





credit foto: pagina Facebook X Factor Italia