Antimafia: Commissione si occupera\' del Cara di Isola Capo Rizzuto

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR), 19 MAGGIO - L'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare Antimafia, riunito ieri, su proposta della Presidente Rosy Bindi, ha stabilito di proseguire il filone d'inchiesta sulle opacita' e le infiltrazioni mafiose nella gestione del Cara di Isola Capo Rizzuto.

Nelle prossime settimane saranno avviate una serie di specifiche audizioni. Si e' convenuto inoltre sull'opportunita' di svolgere alcuni approfondimenti sulla situazione dei Comuni sciolti per mafia o sottoposti ad accesso ispettivo che tornano al voto nelle elezioni amministrative del prossimo 11 giugno.A tal fine e' gia' prevista per mercoledi' 24 maggio l'audizione del prefetto di Trapani, che sara' ascoltato sia sulla situazione nel Comune di Castelvetrano, dove e' in corso un accesso ispettivo, sia nell'ambito dell'inchiesta sui rapporti tra mafie e massoneria.

La richiesta che abbiamo avanzato, come componenti della Commissione, al Presidente Rosy Bindi e' stata accolta. L'ufficio di presidenza, infatti, ha deliberato l'apertura di un'inchiesta della Commissione parlamentare Antimafia sul Cara di Isola Capo Rizzuto". Lo comunicano in una nota i componenti della Commissione Antimafia Enza Bruno Bossio e Ernesto Magorno.



"Nei prossimi giorni saranno avviate le prime audizioni. L'inquietante quadro indiziario emerso dalle ordinanze della DDA di Catanzaro, richiede necessariamente approfondimenti e verifiche su eventuali responsabilita' che potrebbero esserci state nelle diverse articolazioni istituzionali. Non vi e' alcun dubbio che le varie ipotesi di reato siano state consumate attraverso un sistema che per lunghi anni e' stato quantomeno tollerato. Infatti, dalle indagini emergono fatti che non potevano non essere accertati e riscontrati nelle sedi istituzionali preposti alle autorizzazioni ed ai controlli", conclude la nota.