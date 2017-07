Antitrust sanziona per 1,7 milioni di euro Ticketone e altre 4 società

ROMA, 13 APRILE- Le cinque istruttorie dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in relazione alla vendita di biglietti per i principali concerti in Italia negli ultimi anni tra cui spiccano i concerti di Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen e U2, si sono concluse con sanzioni complessivamente pari a circa 1,7 milioni di euro. Il procedimento ha riguardato Ticketone SpA ''ancora titolare di una esclusiva per il canale online dei principali eventi'', spiega l'Antitrust in una nota.

Il caso in questione ha coinvolto l'Antitrust dopo numerose segnalazioni in cui veniva lamentato dai consumatori un repentino esaurimento dei biglietti sul mercato primario e la quasi contestuale vendita degli stessi sul mercato secondario. La rivendita avveniva sempre con prezzi maggiorati. Il controllo e le verifiche dell’Autorità si sono incentrate sul rispetto degli obblighi contrattuali di Ticketone SpA e la possibilità che il caso in questione potesse essere una vera e propria truffa online.

Altre quattro istruttorie hanno riguardato le modalità informative con cui i principali operatori di secondary ticketing Seatwave, Viagogo Ticketbis, e Mywayticket operano sul mercato. Le contestazioni riguardavano la carente o intempestiva informazione in ordine a diversi “elementi essenziali” di cui il consumatore ha bisogno per assumere una decisione consapevole di acquisto. i professionisti non precisavano adeguatamente al consumatore le caratteristiche dei biglietti in vendita.

Tra le informazioni non era sempre specificato il valore facciale e il numero di posto e fila né i diritti e le garanzie riconosciuti in caso di cancellazione dell'evento, infine non chiarivano il ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario da questi rivenditori. L'Agcm, pertanto, ha ritenuto i suddetti professionisti responsabili di pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ha irrogato agli stessi sanzioni pari complessivamente ad oltre settecentomila euro.

Laura Carrara

Fonte foto: milanofree.it