Antonelli e Wembanyama: l'incontro social che entusiasma i fan prima del GP di Austin

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Le immagini dell'incontro tra Andrea Kimi Antonelli e Victor Wembanyama stanno facendo il giro dei social, conquistando tifosi di motori e basket. I due atleti, uno accanto all'altro su un campo da allenamento di pallacanestro, hanno scatenato l'entusiasmo dei follower. Il francese, ala dei San Antonio Spurs, è alto 2,26 metri, mentre l'italiano, leader del Mondiale di Formula 1, misura 1,72 metri: un contrasto che ha reso le foto ancora più iconiche.

L'incontro virale tra sportivi

La location non è casuale: Antonelli si trova ad Austin per il GP degli Stati Uniti, in programma nel fine settimana. Sulla pista texana, il pilota della Mercedes avrà il primo match point per laurearsi campione del mondo. Nell'occasione, ha incontrato Wembanyama, con cui ha scambiato qualche battuta. "Sto lottando per il Mondiale, sono vicino a vincerlo, spero di farlo entro le prossime due settimane, ma vediamo", ha dichiarato Antonelli nel video diffuso dai San Antonio Spurs. Un messaggio che lascia intendere la determinazione del giovane pilota.

Il match point ad Austin e le prospettive future

Se ad Austin le possibilità di conquistare il titolo sono remote, l'attenzione si sposta già alla gara del 1° novembre in Messico, dove Antonelli potrebbe avere un'altra occasione. La sua stagione in Formula 1 è stata finora straordinaria, con prestazioni che lo hanno portato in cima alla classifica. L'incontro con Wembanyama è solo l'ultimo di una serie di momenti che hanno visto protagonisti sportivi di discipline diverse, alimentando curiosità e ammirazione reciproca.

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