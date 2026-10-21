Anziana arrestata a Cecina per tentato furto al supermercato

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A Cecina, in provincia di Livorno, i Carabinieri del Comando Stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 71 anni, originaria dell'Est Europa ma residente in zona, per tentato furto aggravato. L'episodio si è verificato all'interno di un centro commerciale, dove la donna è stata notata mentre si aggirava con atteggiamento sospetto tra gli scaffali di un negozio.

La dinamica del tentato furto

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la 71enne avrebbe prelevato alcuni generi alimentari, nascondendoli nella propria borsa, per poi pagare solo una parte della merce alla cassa. Il personale della sicurezza, insospettito dall'antitaccheggio attivatosi poco dopo, l'ha fermata e controllata, trovandola in possesso dei prodotti non inseriti nello scontrino. La merce, di valore modesto (poche decine di euro), è stata restituita al supermercato.

Le conseguenze legali

La donna è stata condotta in caserma per gli accertamenti di rito sulla sua identità e successivamente arrestata per tentato furto aggravato. L'episodio riaccende l'attenzione sui furti nei supermercati, un fenomeno che spesso coinvolge persone anziane in condizioni di difficoltà economica.

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